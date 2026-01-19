Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR a rezolvat al 4-lea transfer al iernii. Ardelenii aduc portar după plecarea lui Hindrich. Cifrele mutării - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR a rezolvat al 4-lea transfer al iernii. Ardelenii aduc portar după plecarea lui Hindrich. Cifrele mutării

CFR a rezolvat al 4-lea transfer al iernii. Ardelenii aduc portar după plecarea lui Hindrich. Cifrele mutării

Andrei Nicolae Publicat: 19 ianuarie 2026, 15:32

Comentarii
CFR a rezolvat al 4-lea transfer al iernii. Ardelenii aduc portar după plecarea lui Hindrich. Cifrele mutării

Mihai Popa, înainte de un meci / Profimedia

CFR a rezolvat cel de-al patrulea transfer din această iarnă, după ce s-a înțeles cu omul care va veni în Gruia ca urmare a despărțirii de Otto Hindrich. Mihai Popa, cel care a mai jucat și sezonul trecut la clujeni sub formă de împrumut, a fost de această dată transferat definitiv de ardeleni de la Torino.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj i-a adus până acum în această iarnă pe Alibek Aliyev, Ilija Masic și Christoper Braun, iar în curând va fi oficializată o nouă mutare. Jurnalistul italian Nicolo Schira anunță că goalkeeper-ul Mihai Popa este gata să o părăsească pe Torino pentru a se întoarce din nou în România.

Transferul lui Mihai Popa, anunțat în Italia

După ce Daniel Pancu a vorbit duminică despre posibilitatea ca Popa să vină astăzi în Gruia, a venit și o confirmare din presa din Italia. Goalkeeper-ul de 25 de ani va semna un contract valabil până în 2028 cu echipa prezidată de Iuliu Mureșan, iar Torino va păstra un procent din următorul său transfer.

Mihai Popa s-a format la Academia lui Gică Hagi de la Constanţa. A fost legitimat la Viitorul, Farul, Astra, Rapid şi Voluntari până când s-a transferat în Italia, la Torino. Popa a fost împrumutat sezonul trecut chiar la CFR Cluj, apărând în 13 partide poarta ardelenilor. Mihai Popa nu a evoluat deloc pentru Torino în acest sezon, iar la CFR vine după ce Otto Hindrich a fost cedat la Legia Varșovia.

Reclamă
Reclamă

La meciul cu Oţelul poarta lui CFR Cluj a fost apărată de Octavian Vâlceanu (29 de ani). El declara după ce a reuşit să păstreze intactă poarta CFR-ului cu Oţelul că nu se teme de concurenţă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Observator
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
Fanatik.ro
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
17:24
Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”
17:11
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie
16:58
Edi Iordănescu, asaltat de oferte! Fostul selecţioner al României, dorit şi în Europa
16:52
Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin
16:30
Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1!
16:29
Ciprian Marica, impresionat de Dinamo: “Arsenal din campionatul nostru”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 6 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”