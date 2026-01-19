CFR a rezolvat al 4-lea transfer al iernii. Ardelenii aduc portar după plecarea lui Hindrich. Cifrele mutării - Antena Sport

CFR a rezolvat cel de-al patrulea transfer din această iarnă, după ce s-a înțeles cu omul care va veni în Gruia ca urmare a despărțirii de Otto Hindrich. Mihai Popa, cel care a mai jucat și sezonul trecut la clujeni sub formă de împrumut, a fost de această dată transferat definitiv de ardeleni de la Torino.
CFR Cluj i-a adus până acum în această iarnă pe Alibek Aliyev, Ilija Masic și Christoper Braun, iar în curând va fi oficializată o nouă mutare. Jurnalistul italian Nicolo Schira anunță că goalkeeper-ul Mihai Popa este gata să o părăsească pe Torino pentru a se întoarce din nou în România.
Transferul lui Mihai Popa, anunțat în Italia
După ce Daniel Pancu a vorbit duminică despre posibilitatea ca Popa să vină astăzi în Gruia, a venit și o confirmare din presa din Italia. Goalkeeper-ul de 25 de ani va semna un contract valabil până în 2028 cu echipa prezidată de Iuliu Mureșan, iar Torino va păstra un procent din următorul său transfer.
🔜 Done Deal! Mihaj #Popa is ready to leave #Torino to return to Romania. Deal until 2028 with #Cluj. Toro will have a % on the future sale. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 19, 2026
Mihai Popa s-a format la Academia lui Gică Hagi de la Constanţa. A fost legitimat la Viitorul, Farul, Astra, Rapid şi Voluntari până când s-a transferat în Italia, la Torino. Popa a fost împrumutat sezonul trecut chiar la CFR Cluj, apărând în 13 partide poarta ardelenilor. Mihai Popa nu a evoluat deloc pentru Torino în acest sezon, iar la CFR vine după ce Otto Hindrich a fost cedat la Legia Varșovia.
La meciul cu Oţelul poarta lui CFR Cluj a fost apărată de Octavian Vâlceanu (29 de ani). El declara după ce a reuşit să păstreze intactă poarta CFR-ului cu Oţelul că nu se teme de concurenţă.
