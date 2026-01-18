Un nou transfer pentru CFR Cluj! Anunţul lui Daniel Pancu: "Vine mâine" - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a anunţat un nou transfer la CFR Cluj după victoria la limită, cu 1-0, a echipei din Gruia cu Oţelul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul lui Torino, Mihai Popa (25 de ani) va semna cu CFR Cluj. El vine să îl înlocuiască pe Otto Hindrich (23 de ani), transferat la Legia Varşovia.

Portarul Mihai Popa vine la CFR Cluj!

“Mai căutăm o extremă de picior stâng. O căutăm de o lună de zile, vrem o dublură la Cordea, dar încă n-am găsit un jucător care să facă diferența. Și probabil Popa va veni mâine (n.r.: luni) în poartă. Dacă mai găsim și un fundaș central, putem să ne desfășurăm antrenamentele în efectiv complet”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Mihai Popa nu a evoluat deloc pentru Torino în acest sezon. El este cotat la 500.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

La meciul cu Oţelul poarta lui CFR Cluj a fost apărată de Octavian Vâlceanu (29 de ani). El declara după ce a reuşit să păstreze intactă poarta CFR-ului cu Oţelul că nu se teme de concurenţă.