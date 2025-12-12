CFR Cluj - Csikszereda 3-1. Victorie cu emoții pentru Daniel Pancu! Tripla lui Cordea salvează situația - Antena Sport

Min. 6: GOL CFR! Andrei Cordea deschide scorul pentru formația antrenată de Daniel Pancu.

Min. 1: Partida a început.

CFR Cluj (4-3-3): Otto Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Fică, Keita – Cordea, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, Djokovic, Emerllahu, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Cernigoi. Antrenor: Daniel Pancu

Otto Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Fică, Keita – Cordea, L. Munteanu, Korenica. Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, Djokovic, Emerllahu, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Cernigoi. Daniel Pancu Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Gal Andrezly, Palmeș, Paszka – Vegh, Vereș – Anderson, Dusinszki, Bodo – Szalay. Rezerve: M. Simon, Ferenczi, Brugger, Bloj, Karacsony, Toth, Jebari, Csuros, Noveli, Bencze, Gergely, Bakos. Antrenor: Robert Ilyes

Pentru formația antrenată de Daniel Pancu, meciul contra ciucanilor reprezintă una dintre ultimele șanse de a se apropia de locurile de play-off, mini-competiție pe care a ratat-o singură dată de când s-a implementat acest sistem, în stagiunea 2015/16. În acest moment, ardelenii sunt pe locul 11, cu 20 de puncte adunate după 19 etape, iar ultima poziție care asigură accesul între primele șase e ocupată de UTA Arad, care e la opt puncte distanță de CFR.

De cealaltă parte, Csikszereda pare să fie sortită luptei pentru salvarea de la retrogradare. Elevii lui Robert Ilyes sunt pe antepenultimul loc în Liga 1, cu 16 puncte adunate. Ciucanii sunt în acest moment la fel de aproape de primul loc retrogradabil, ocupat de Hermannstadt, cum sunt și de CFR Cluj, ambele fiind la o distanță de patru puncte.

În meciul tur, la Miercurea Ciuc, cele două cluburi au remizat, 2-2. Ardelenii au condus în două rânduri, iar Csikszereda a egalat pentru a stabili scorul final în minutul 90+9, printr-o lovitură de la 11 metri transformată de Lorand Paszka.

Meciul din Gruia dintre CFR Cluj și Csikszereda va fi transmis în format LIVE SCORE pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport.

Echipele probabile la CFR Cluj – Csikszereda

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica

Csikszereda: Pap – Bloj, Palmeș, Csuros, Ferenczi – Vegh, Vereș – Anderson, Dusinszki, Bakos – Eppel