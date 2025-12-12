CFR Cluj - Csikszereda 3-1. Victorie cu emoții pentru Daniel Pancu! Tripla lui Cordea salvează situația - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj - Csikszereda 3-1. Victorie cu emoții pentru Daniel Pancu! Tripla lui Cordea salvează situația

CFR Cluj – Csikszereda 3-1. Victorie cu emoții pentru Daniel Pancu! Tripla lui Cordea salvează situația

CFR Cluj – Csikszereda 3-1. Victorie cu emoții pentru Daniel Pancu! Tripla lui Cordea salvează situația

Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 22:31

CFR Cluj – Csikszereda 3-1. Victorie cu emoții pentru Daniel Pancu! Tripla lui Cordea salvează situația

CFR Cluj - Csikszereda / SPORT PICTURES

CFR Cluj și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar partida dintre cele două a avut loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Gruparea pregătită de Daniel Pancu s-a impus cu emoții în acest joc, grație celor trei goluri reușite de Andrei Cordea. Finalul a fost unul de luptă, dar și în care ardelenii s-au desprins.

CFR Cluj – Csikszereda 3-1

Final de meci! 

Min. 90+5: Cordea face tripla din penalty!

Min. 71: Lovitură de teatru în Gruia! Sinyan a deviat mingea în proprie poartă, iar oaspeții au revenit în meci.

Min. 46: GOL CFR! Andrei Cordea dublează avantajul ardelenilor, la prima fază de poartă din partea secundă.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză în Gruia! 

Min. 6: GOL CFR! Andrei Cordea deschide scorul pentru formația antrenată de Daniel Pancu.

Min. 1: Partida a început.

  • CFR Cluj (4-3-3): Otto Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Fică, Keita – Cordea, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, Djokovic, Emerllahu, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Cernigoi. Antrenor: Daniel Pancu
  • Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Gal Andrezly, Palmeș, Paszka – Vegh, Vereș – Anderson, Dusinszki, Bodo – Szalay. Rezerve: M. Simon, Ferenczi, Brugger, Bloj, Karacsony, Toth, Jebari, Csuros, Noveli, Bencze, Gergely, Bakos. Antrenor: Robert Ilyes

Pentru formația antrenată de Daniel Pancu, meciul contra ciucanilor reprezintă una dintre ultimele șanse de a se apropia de locurile de play-off, mini-competiție pe care a ratat-o singură dată de când s-a implementat acest sistem, în stagiunea 2015/16. În acest moment, ardelenii sunt pe locul 11, cu 20 de puncte adunate după 19 etape, iar ultima poziție care asigură accesul între primele șase e ocupată de UTA Arad, care e la opt puncte distanță de CFR.

De cealaltă parte, Csikszereda pare să fie sortită luptei pentru salvarea de la retrogradare. Elevii lui Robert Ilyes sunt pe antepenultimul loc în Liga 1, cu 16 puncte adunate. Ciucanii sunt în acest moment la fel de aproape de primul loc retrogradabil, ocupat de Hermannstadt, cum sunt și de CFR Cluj, ambele fiind la o distanță de patru puncte.

În meciul tur, la Miercurea Ciuc, cele două cluburi au remizat, 2-2. Ardelenii au condus în două rânduri, iar Csikszereda a egalat pentru a stabili scorul final în minutul 90+9, printr-o lovitură de la 11 metri transformată de Lorand Paszka.

Meciul din Gruia dintre CFR Cluj și Csikszereda va fi transmis în format LIVE SCORE pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport.

Echipele probabile la CFR Cluj – Csikszereda

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica

Csikszereda: Pap – Bloj, Palmeș, Csuros, Ferenczi – Vegh, Vereș – Anderson, Dusinszki, Bakos – Eppel

