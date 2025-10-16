Csikszereda - CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc - Antena Sport

Csikszereda și CFR Cluj se întâlnesc astăzi într-un meci din etapa a 5-a din Liga 1. Meciul ar fi trebuit să se dispute în vară, însă ardelenii au cerut atunci ca partida să fie amânată prin prisma “dublei” pe care o aveau cu Braga în preliminariile Europa League.
Meciul urmează să se joace pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc de la ora 20:30 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30)
Cele două formații se întâlnesc după pauza internațională, iar ambele vin cu moral bun. CFR Cluj a câștigat cu Hermannstadt și speră să continue în aceeași manieră, după ce a avut un start dezastruos de sezon.
În aceeași situație se află și Csikszereda, care a câștigat în runda precedentă primul ei meci pe prima scenă a fotbalului românesc, contra lui “U” Cluj. În plus, băieții lui Robert Ilyes sunt neînvinși de cinci etape în Liga 1, o statistică bună pentru o nou-promovată care a început cu stângul stagiunea.
Inițial, Csikszereda – CFR Cluj trebuia să se dispute “la pachet” cu toate meciurile din etapa a cincea, însă ardelenii au cerut amânarea. Motivul: duelul contra ciucanilor era programat fix între partidele cu Braga din preliminariile Europa League.
Înainte de meciul de la Miercurea Ciuc, CFR e pe locul 12, cu tot atâtea puncte, iar Csikszereda pe 15, cu opt puncte.
Echipele probabile la Csikszereda – CFR Cluj
Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Veres (c) – Anderson, Bodo, Szalay – Dolny
Rezerve: Karacsony, Mate – Csuros, Bloj, Kajan, Palmes, Bakos, Gal-Andrezly, Jebari, Dusinszki, Szilagyi, Gergely, Eppel
Antrenor: Robert Ilyes
CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Fică, Keita, Djokovic – Păun, L. Munteanu, Biliboc
Rezerve: Gal – Kresic, Zouma, Camora, Kun, Emerllahu, Perianu, Cordea, Ciubăncan, Cernigoi, Slimani, Korenica
Antrenor: Andrea Mandorlini
