Csikszereda - CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc - Antena Sport

Csikszereda și CFR Cluj se întâlnesc astăzi într-un meci din etapa a 5-a din Liga 1. Meciul ar fi trebuit să se dispute în vară, însă ardelenii au cerut atunci ca partida să fie amânată prin prisma “dublei” pe care o aveau cu Braga în preliminariile Europa League.

Meciul urmează să se joace pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc de la ora 20:30 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30)

Cele două formații se întâlnesc după pauza internațională, iar ambele vin cu moral bun. CFR Cluj a câștigat cu Hermannstadt și speră să continue în aceeași manieră, după ce a avut un start dezastruos de sezon.

În aceeași situație se află și Csikszereda, care a câștigat în runda precedentă primul ei meci pe prima scenă a fotbalului românesc, contra lui “U” Cluj. În plus, băieții lui Robert Ilyes sunt neînvinși de cinci etape în Liga 1, o statistică bună pentru o nou-promovată care a început cu stângul stagiunea.

Inițial, Csikszereda – CFR Cluj trebuia să se dispute “la pachet” cu toate meciurile din etapa a cincea, însă ardelenii au cerut amânarea. Motivul: duelul contra ciucanilor era programat fix între partidele cu Braga din preliminariile Europa League.