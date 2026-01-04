Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu
BREAKING NEWS

CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu

Daniel Işvanca Publicat: 4 ianuarie 2026, 13:32

Comentarii
CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu

Atacant CFR Cluj / Colaj Antena Sport

CFR Cluj s-a mișcat repede pe piața transferurilor după plecarea lui Louis Munteanu la DC United și l-a adus pe post de înlocuitor pe suedezul Alibek Aliev, fost jucător al celor de la Osters IF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a semnat cu formația ardeleană din postura de jucător liber de contract, el fiind evaluat de Transfermarkt la 350.000 de euro.

Alibek Aliev a semnat cu CFR Cluj

Daniel Pancu a făcut presiuni asupra conducerii pentru aducerea unui atacant, după ce clubul din Gruia a rămas fără Louis Munteanu, transferat de americanii de la DC United.

Conducerea s-a mișcat rapid, iar duminică a fost prezentat oficial Alibek Aliev, atacant suedez de 29 de ani, cu o cotă de piață de 350.000 de euro.

„Din înzăpezita Suedie, Alibek este aici”, a fost mesajul noului atacant de la CFR Cluj.

Reclamă
Reclamă

Cine este Alibek Aliev, noul jucător al lui CFR Cluj

Alibek Aliev nu a avut cifre extraordinare în cariera sa, dar a adunat cele mai multe apariții în tricoul celor de la FC Trollhättan, pentru care a înscris 50 de goluri în 87 de apariții. Ultima dată, el a jucat pentru cei de la Östers IF, formație care a retrogradat în liga a doua din Suedia în ultima etapă.

Cotat în prezent la 350.000 de euro, Alibek a mai jucat pentru FF Jaro, GAIS, Orgryte, CSKA Moscova II și Varbergs BoIS. Acesta are o înălțime de 1,90 metri.

Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraşCu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Observator
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Rapid, negocieri tari pentru jucătorul format de FCSB! Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid, negocieri tari pentru jucătorul format de FCSB! Exclusiv
16:36
Mircea Lucescu, şansă pentru fotbalistul român din Germania. Îl urmăreşte pe viu, în Antalya
16:22
Rapid, în negocieri pentru un nou transfer. Giuleștenii pot avea un “as în mânecă”
16:11
Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferul lui Denis Alibec
15:53
Napoli a învins-o pe Lazio şi a depăşit Interul lui Chivu în clasament! Meci “nebun” la Roma, cu 3 eliminări
15:24
“Am alergat să cer ajutor” Mărturia cutremurătoare a sportivului care şi-a găsit coechipierul decedat
15:10
Englezii au reacționat imediat, după ce au aflat că Zouma pleacă de la CFR: „O aventură dezastruoasă”
Vezi toate știrile
1 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 2 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 3 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Rațiu, nou coleg venit de la Atletico Madrid 5 Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1 6 Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”