CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu - Antena Sport

CFR Cluj s-a mișcat repede pe piața transferurilor după plecarea lui Louis Munteanu la DC United și l-a adus pe post de înlocuitor pe suedezul Alibek Aliev, fost jucător al celor de la Osters IF.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a semnat cu formația ardeleană din postura de jucător liber de contract, el fiind evaluat de Transfermarkt la 350.000 de euro.

Alibek Aliev a semnat cu CFR Cluj

Daniel Pancu a făcut presiuni asupra conducerii pentru aducerea unui atacant, după ce clubul din Gruia a rămas fără Louis Munteanu, transferat de americanii de la DC United.

Conducerea s-a mișcat rapid, iar duminică a fost prezentat oficial Alibek Aliev, atacant suedez de 29 de ani, cu o cotă de piață de 350.000 de euro.

„Din înzăpezita Suedie, Alibek este aici”, a fost mesajul noului atacant de la CFR Cluj.