CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu - Antena Sport

CFR Cluj s-a mișcat repede pe piața transferurilor după plecarea lui Louis Munteanu la DC United și l-a adus pe post de înlocuitor pe suedezul Alibek Aliev, fost jucător al celor de la Osters IF.
Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a semnat cu formația ardeleană din postura de jucător liber de contract, el fiind evaluat de Transfermarkt la 350.000 de euro.
Alibek Aliev a semnat cu CFR Cluj
Daniel Pancu a făcut presiuni asupra conducerii pentru aducerea unui atacant, după ce clubul din Gruia a rămas fără Louis Munteanu, transferat de americanii de la DC United.
Conducerea s-a mișcat rapid, iar duminică a fost prezentat oficial Alibek Aliev, atacant suedez de 29 de ani, cu o cotă de piață de 350.000 de euro.
„Din înzăpezita Suedie, Alibek este aici”, a fost mesajul noului atacant de la CFR Cluj.
Cine este Alibek Aliev, noul jucător al lui CFR Cluj
Alibek Aliev nu a avut cifre extraordinare în cariera sa, dar a adunat cele mai multe apariții în tricoul celor de la FC Trollhättan, pentru care a înscris 50 de goluri în 87 de apariții. Ultima dată, el a jucat pentru cei de la Östers IF, formație care a retrogradat în liga a doua din Suedia în ultima etapă.
Cotat în prezent la 350.000 de euro, Alibek a mai jucat pentru FF Jaro, GAIS, Orgryte, CSKA Moscova II și Varbergs BoIS. Acesta are o înălțime de 1,90 metri.
