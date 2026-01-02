Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia - România - Antena Sport

Închide meniul
Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România

Andrei Nicolae Publicat: 2 ianuarie 2026, 18:40

Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România

Louis Munteanu, în timpul unui meci / Profimedia

Louis Munteanu va deveni în curând jucătorul lui DC United în mod oficial, după ce americanii au decis să achite 7 milioane de dolari celor de la CFR Cluj în schimbul atacantului. Vârful și-a aflat și programul pe care îl va avea alături de noua sa echipă, iar primul meci în care va putea bifa minute va avea loc pe 7 februarie.

DC United și CFR Cluj s-au înțeles pe 31 decembrie 2025 pentru transferul lui Louis Munteanu care se va face pe 7 milioane de euro, cu posibilitatea ca suma să ajungă chiar la 10 milioane, în funcție de performanțele jucătorului. Vestea a venit în contextul în care atacantul începuse să fie din nou asociat cu plecarea de la echipa din Gruia, după ce a ratat transferul în vară.

Munteanu poate juca în februarie primul meci pentru DC United

Munteanu mai are de făcut vizita medicală, care este programată pe 5 ianuarie, în Elveția, după care va putea merge în SUA odată ce toate actele sunt rezolvate. Din moment ce americanii au un format al campionatului diferit față de cel din majoritatea Europei, Munteanu va mai avea de așteptat până la debutul său într-un meci oficial.

Inițial, DC United va participa într-un turneu intitulat Coachella Valley Invitational 2026, o competiție demonstrativă unde Munteanu va putea juca pentru prima dată în tricoul echipei sale. Echipa românului le va întâlni pe Portland Timbers și pe Minnesota United pe datele de 7 februarie și pe 11 februarie.

Ulterior, sezonul din MLS va începe, iar Munteanu va avea posibilitatea să adune cinci meciuri oficiale până la partida dintre România și Turcia, baraj programat pe 26 martie. Așa ar arăta programul vârfului de 23 de ani în ceea ce privește partidele oficiale:

  • 22 februarie: DC United – Philadelphia Union
  • 1 martie: Austin – DC United
  • 7 martie: DC United – Inter Miami
  • 15 martie: Chicago Fire – DC United
  • 22 martie: Atalanta United – DC United

În prima jumătate a acestui sezon din Liga 1, golgheterul stagiunii trecute a înregistrat cifre modeste pentru CFR Cluj. Vârful a strâns în 21 de partide doar trei goluri și pase pase decisive.

