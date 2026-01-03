CFR Cluj, negocieri avansate cu AC Milan! Cine este fotbalistul dorit de Daniel Pancu - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj, negocieri avansate cu AC Milan! Cine este fotbalistul dorit de Daniel Pancu

Daniel Işvanca Publicat: 3 ianuarie 2026, 17:26

CFR Cluj, negocieri avansate cu AC Milan! Cine este fotbalistul dorit de Daniel Pancu

Matteo Duțu la AC Milan / Profimedia

CFR Cluj trece printr-o reconstrucție în această iarnă, după ce a pierdut doi jucători importanți: Louis Munteanu și Lindon Emerllahu. Daniel Pancu a solicitat aducerea unui atacant și a unui fundaș central, lucruri cu care conducerea pare să se fi conformat.

După ce Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Alibek, acum oficialii din Gruia s-au orientat către un stoper care aparține de italienii de la AC Milan.

Matteo Duțu, pariul lui Daniel Pancu

Matteo Duțu (20 de ani) este unul dintre jucătorii cu care Daniel Pancu a lucrat la naționala de fotbal sub 21 de ani a României, iar transferul său în Gruia ar fi una dintre loviturile dorite de tehnicianul ardelenilor.

Potrivit prosport.ro, conducerea CFR-ului a demarat negocierile cu AC Milan pentru împrumutul fotbalistului cu 9 selecții la naționala de tineret.

Mai mult decât atât, sursa citată menționează că echipa care a cucerit Cupa României în sezonul precedent vrea să introducă și o clauză de cumpărare definitivă a jucătorului evaluat la 250.000 de euro.

