CFR Cluj - Rapid 0-0. Derby „feroviar” în Gruia. Ratări mari de ambele părți. Egalitate la pauză! - Antena Sport

CFR Cluj – Rapid București este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din Liga 1, iar partida de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În jocul tur disputat pe Giulești, cele două formații au remizat, scor 1-1. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a pierdut un singur meci în acest sezon și este cea mai în formă echipă în meciurile din deplasare.

CFR Cluj – Rapid 0-0

Pauză în Gruia!

Min. 34: Ce ratare pentru Rapid! Petrila a luat o acțiune pe cont propriu, a depășit portarul, a trimis spre poarta goală, dar mingea a fost scoasă de pe linia porții de Sinyan.

Min. 12: O nouă ocazie de deschidere a scorului pentru gruparea lui Daniel Pancu. Pe contraatac, Emerllahu i-a pasat în stânga lui Korenica, dar șutul acestuia a fost reținut de Marian Aioani.