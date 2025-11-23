CFR Cluj - Rapid 0-0. Derby „feroviar” în Gruia. Ratări mari de ambele părți. Egalitate la pauză! - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj - Rapid 0-0. Derby „feroviar" în Gruia. Ratări mari de ambele părți. Egalitate la pauză!

CFR Cluj – Rapid 0-0. Derby „feroviar" în Gruia. Ratări mari de ambele părți. Egalitate la pauză!
LIVE TEXT

CFR Cluj – Rapid 0-0. Derby „feroviar” în Gruia. Ratări mari de ambele părți. Egalitate la pauză!

Daniel Işvanca Publicat: 23 noiembrie 2025, 21:20

CFR Cluj – Rapid 0-0. Derby feroviar” în Gruia. Ratări mari de ambele părți. Egalitate la pauză!

CFR Cluj - Rapid București /SPORT PICTURES

CFR Cluj – Rapid București este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din Liga 1, iar partida de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

În jocul tur disputat pe Giulești, cele două formații au remizat, scor 1-1. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a pierdut un singur meci în acest sezon și este cea mai în formă echipă în meciurile din deplasare.

CFR Cluj – Rapid 0-0

Pauză în Gruia! 

Min. 34: Ce ratare pentru Rapid! Petrila a luat o acțiune pe cont propriu, a depășit portarul, a trimis spre poarta goală, dar mingea a fost scoasă de pe linia porții de Sinyan.

Min. 12: O nouă ocazie de deschidere a scorului pentru gruparea lui Daniel Pancu. Pe contraatac, Emerllahu i-a pasat în stânga lui Korenica, dar șutul acestuia a fost reținut de Marian Aioani.

Min. 8: Încă o intervenție spectaculoasă pentru Aioani! Keita a centrat în fața porții, mingea a fost deviată de fundașul giuleștenilor, care a fost aproape să-și înscrie în proprie poartă.

Min. 5: Șansă mare de gol pentru CFR Cluj în debutul jocului! Louis Munteanu a driblat din scurt în careu și a tras la colțul scurt, dar Aioani a respins senzațional.

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”!

  • CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Emerllahu, D. Djokovic, T. Keita – A. Cordea, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: R. Gal, Oct. Vâlceanu, A. Abeid, M. Coco, Kresic, Perianu, A. Fică, L. Biliboc, C. Deac, A. Șfaiț, Badamosi, Slimani. Antrenor: Daniel Pancu
  • Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Kramer, Ciobotariu, Braun – Vulturar, K. Keita, Christensen – Dobre, Baroan, Petrila. Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Cr. Manea, Bădescu, Hromada, C. Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor, E. Koljic. Antrenor: Costel Gâlcă

CFR Cluj și Rapid vor avea parte de un meci pe cinste după pauza internațională. Giuleștenii pregătiți de Costel Gâlcă nu au pierdut niciun meci în deplasare în acest sezon, având un bilanț de cinci victorii și trei rezultate de egalitate.

De partea cealaltă, Daniel Pancu are o adevărată luptă de dus de la instalarea pe banca ardelenilor. Echipa sa are nevoie de puncte pentru a mai spera la prezența în play-off.

