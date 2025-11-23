Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru primul transfer al iernii. Pe cine vrea să aducă la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali e gata să facă o ofertă oficială pentru titularul echipei naționale. Patronul de la FCSB a pus ochii pe Lisav Eissat, fundașul de 21 de ani debutat sub „tricolor” de Mircea Lucescu, după ce a ales să reprezinte România în detrimentul Israelului.

Gigi Becali a anunțat deja faptul că vrea să facă cinci transferuri în perioada de mercato de iarnă, dorindu-și în special să aducă un fundaș central. Lisav Eissat a intrat în vizorul campionilor și poate fi primul transfer al iernii, el reprezentând o soluție și pentru regula U21.

Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru Lisav Eissat

Israelienii au dezvăluit că interesul celor de la FCSB pentru Lisav Eissat e pe cale să se concretizeze, roș-albaștrii urmând să facă o ofertă oficială pentru transferul fundașului.

Lisav Eissat, care evoluează la Maccabi Haifa, este cotat la suma de 300.000 de euro. El mai are contract cu formația din Israel până în vara anului 2027, iar jurnaliștii israelieni anunță că Gigi Becali trebuie să plătească o sumă importantă de bani pentru a obține semnătura tânărului jucător.

„Echipa din România își manifestă serios interesul pentru fundaș, care evoluează și la echipa națională locală. Maccabi nu se va grăbi să îl vândă pe tânărul fundaș.