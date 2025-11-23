Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru primul transfer al iernii. Pe cine vrea să aducă la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru primul transfer al iernii. Pe cine vrea să aducă la FCSB

Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru primul transfer al iernii. Pe cine vrea să aducă la FCSB

Publicat: 23 noiembrie 2025, 18:46

Comentarii
Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru primul transfer al iernii. Pe cine vrea să aducă la FCSB

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Profimedia Images

Gigi Becali e gata să facă o ofertă oficială pentru titularul echipei naționale. Patronul de la FCSB a pus ochii pe Lisav Eissat, fundașul de 21 de ani debutat sub „tricolor” de Mircea Lucescu, după ce a ales să reprezinte România în detrimentul Israelului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a anunțat deja faptul că vrea să facă cinci transferuri în perioada de mercato de iarnă, dorindu-și în special să aducă un fundaș central. Lisav Eissat a intrat în vizorul campionilor și poate fi primul transfer al iernii, el reprezentând o soluție și pentru regula U21. 

Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru Lisav Eissat 

Israelienii au dezvăluit că interesul celor de la FCSB pentru Lisav Eissat e pe cale să se concretizeze, roș-albaștrii urmând să facă o ofertă oficială pentru transferul fundașului.  

Lisav Eissat, care evoluează la Maccabi Haifa, este cotat la suma de 300.000 de euro. El mai are contract cu formația din Israel până în vara anului 2027, iar jurnaliștii israelieni anunță că Gigi Becali trebuie să plătească o sumă importantă de bani pentru a obține semnătura tânărului jucător. 

„Echipa din România își manifestă serios interesul pentru fundaș, care evoluează și la echipa națională locală. Maccabi nu se va grăbi să îl vândă pe tânărul fundaș. 

Reclamă
Reclamă

Românii au un interes serios și îi vor contacta pe cei de la Maccabi Haifa pentru a face o ofertă”, au notat israelienii de la sport5.co. 

Lisav Eissat a fost aproape de o plecare de la Maccabi Haifa și în vară, însă clubul a refuzat o ofertă de un milion de euro de la Mechelen în schimbul său. Și Dinamo a vrut să-l transfere pe tânărul fundaș, însă suma cerută de israelieni a fost una mult prea mare pentru „câini”.  

Eissat a fost debutat la națională de Mircea Lucescu la acțiunea de luna trecută a „tricolorilor”. El a fost titular în amicalul cu Moldova, cât și în meciul cu San Marino din această lună.  

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă

După meciul cu San Marino, Mircea Lucescu l-a lăudat pe Lisav Eissat și a transmis că speră să-l vadă pe fundaș evoluând la o echipă din Liga 1: „Mi-a plăcut foarte mult Eissat ăsta, care are 20 de ani. Mi-au plăcut și ceilalți, dar pentru unul care a debutat într-un meci oficial.În prima repriză îi era frică să și paseze. Așa se întâmplă, emoțiile astea nu le poți controla. Sper să-l văd pe Eissat în campionatul României”, a spus selecționerul. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Cum a decis Valentin Ceaușescu să se îndepărteze de Steaua după un joc aranjat: „Fotbaliștii trânteau meciurile pentru bani”
Fanatik.ro
Cum a decis Valentin Ceaușescu să se îndepărteze de Steaua după un joc aranjat: „Fotbaliștii trânteau meciurile pentru bani”
17:59
Ianis Hagi, inexistent în ultimul meci jucat de Alanyaspor. Nota primită de român
17:54
Revenire importantă la Rapid pentru meciul cu CFR Cluj. Jucătorul care se află în premieră în lotul lui Costel Gâlcă
17:27
Andrei Rațiu, cel mai bun de pe teren în primul meci după ce și-a prelungit contractul cu Rayo. Nota primită
17:26
Iuliu Mureșan, anunț sumbru înaintea meciului cu Rapid: „Nu ne gândim la play-off”
17:14
Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea
17:09
FCSB, analizată de sârbi înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad. Ce detaliu au remarcat
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 4 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 5 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 6 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor