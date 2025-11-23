Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru primul transfer al iernii. Pe cine vrea să aducă la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali e gata să facă o ofertă oficială pentru titularul echipei naționale. Patronul de la FCSB a pus ochii pe Lisav Eissat, fundașul de 21 de ani debutat sub „tricolor” de Mircea Lucescu, după ce a ales să reprezinte România în detrimentul Israelului.
Gigi Becali a anunțat deja faptul că vrea să facă cinci transferuri în perioada de mercato de iarnă, dorindu-și în special să aducă un fundaș central. Lisav Eissat a intrat în vizorul campionilor și poate fi primul transfer al iernii, el reprezentând o soluție și pentru regula U21.
Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru Lisav Eissat
Israelienii au dezvăluit că interesul celor de la FCSB pentru Lisav Eissat e pe cale să se concretizeze, roș-albaștrii urmând să facă o ofertă oficială pentru transferul fundașului.
Lisav Eissat, care evoluează la Maccabi Haifa, este cotat la suma de 300.000 de euro. El mai are contract cu formația din Israel până în vara anului 2027, iar jurnaliștii israelieni anunță că Gigi Becali trebuie să plătească o sumă importantă de bani pentru a obține semnătura tânărului jucător.
„Echipa din România își manifestă serios interesul pentru fundaș, care evoluează și la echipa națională locală. Maccabi nu se va grăbi să îl vândă pe tânărul fundaș.
Românii au un interes serios și îi vor contacta pe cei de la Maccabi Haifa pentru a face o ofertă”, au notat israelienii de la sport5.co.
Lisav Eissat a fost aproape de o plecare de la Maccabi Haifa și în vară, însă clubul a refuzat o ofertă de un milion de euro de la Mechelen în schimbul său. Și Dinamo a vrut să-l transfere pe tânărul fundaș, însă suma cerută de israelieni a fost una mult prea mare pentru „câini”.
Eissat a fost debutat la națională de Mircea Lucescu la acțiunea de luna trecută a „tricolorilor”. El a fost titular în amicalul cu Moldova, cât și în meciul cu San Marino din această lună.
După meciul cu San Marino, Mircea Lucescu l-a lăudat pe Lisav Eissat și a transmis că speră să-l vadă pe fundaș evoluând la o echipă din Liga 1: „Mi-a plăcut foarte mult Eissat ăsta, care are 20 de ani. Mi-au plăcut și ceilalți, dar pentru unul care a debutat într-un meci oficial.În prima repriză îi era frică să și paseze. Așa se întâmplă, emoțiile astea nu le poți controla. Sper să-l văd pe Eissat în campionatul României”, a spus selecționerul.
