Iuliu Mureșan, anunț sumbru înaintea meciului cu Rapid: „Nu ne gândim la play-off” - Antena Sport

CFR Cluj trece printr-o perioadă de criză, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al rezultatelor. Gruparea ardeleană a schimbat doi antrenori în acest sezon, iar acum speranțele stau în Daniel Pancu.

Revenit la CFR Cluj, Iuliu Mureșan a vorbit înaintea derby-ului cu Rapid București despre situația echipei, dar și despre obiectivele propuse pentru această stagiune.

Iuliu Mureșan, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem pe drumul cel bun”

CFR Cluj va primi vizita Rapidului, în cel mai important meci al etapei cu numărul 17 din Liga 1. Clubul din Gruia are mari probleme înaintea duelului contra giuleștenilor, având mare nevoie de puncte pentru a mai spera la play-off.

Într-un interviu acordat înaintea acestui joc, Iuliu Mureșan a venit cu un verdict sumbru pentru suporterii CFR-ului. În același timp, acesta a recunoscut că nivelul echipei a crescut.

„E ceață și nu știu cum o să fie diseară. În perioada această e ceață și nici avioanele nu pot funcționa. Important e să fie condiții optime la ora meciului. E mai bine echipa. Și antrenamentele sunt mai consistente și mai intense, și asta lipsea la echipă din ce am observat. Suntem pe drumul cel bun și trebuie să validăm acest lucru în partida cu Rapidul, care va fi foarte grea.