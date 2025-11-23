Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Iuliu Mureșan, anunț sumbru înaintea meciului cu Rapid: „Nu ne gândim la play-off” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Iuliu Mureșan, anunț sumbru înaintea meciului cu Rapid: „Nu ne gândim la play-off”

Iuliu Mureșan, anunț sumbru înaintea meciului cu Rapid: „Nu ne gândim la play-off”

Daniel Işvanca Publicat: 23 noiembrie 2025, 17:26

Comentarii
Iuliu Mureșan, anunț sumbru înaintea meciului cu Rapid: Nu ne gândim la play-off”

Iuliu Mureşan / Hepta

CFR Cluj trece printr-o perioadă de criză, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al rezultatelor. Gruparea ardeleană a schimbat doi antrenori în acest sezon, iar acum speranțele stau în Daniel Pancu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Revenit la CFR Cluj, Iuliu Mureșan a vorbit înaintea derby-ului cu Rapid București despre situația echipei, dar și despre obiectivele propuse pentru această stagiune.

Iuliu Mureșan, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem pe drumul cel bun”

CFR Cluj va primi vizita Rapidului, în cel mai important meci al etapei cu numărul 17 din Liga 1. Clubul din Gruia are mari probleme înaintea duelului contra giuleștenilor, având mare nevoie de puncte pentru a mai spera la play-off.

Într-un interviu acordat înaintea acestui joc, Iuliu Mureșan a venit cu un verdict sumbru pentru suporterii CFR-ului. În același timp, acesta a recunoscut că nivelul echipei a crescut.

„E ceață și nu știu cum o să fie diseară. În perioada această e ceață și nici avioanele nu pot funcționa. Important e să fie condiții optime la ora meciului. E mai bine echipa. Și antrenamentele sunt mai consistente și mai intense, și asta lipsea la echipă din ce am observat. Suntem pe drumul cel bun și trebuie să validăm acest lucru în partida cu Rapidul, care va fi foarte grea.

Reclamă
Reclamă

Rapidul e în formă, e pe primul loc. Va fi un meci greu cu Rapid, dar și noi suntem mult mai bine ca înainte. Suntem pe un loc care nu ne onorează deloc. Sper să creștem în joc și să creștem în clasament.

Nu ne gândim nici la play-off, la nimic. E foarte greu. Cum a spus și Gigi Becali, e greu pentru noi și locul 6, care nu îți oferă nimic”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Adevăratul motiv pentru care Cristiano Ronaldo nu a apărut în filmul lui Ladislau Boloni: “A fost de negăsit! Are două avioane private”
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Cristiano Ronaldo nu a apărut în filmul lui Ladislau Boloni: “A fost de negăsit! Are două avioane private”
17:14
Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea
17:09
FCSB, analizată de sârbi înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad. Ce detaliu au remarcat
16:57
Real Madrid ar putea fi preluată de noi investitori. Decizia majoră luată de „galactici”
16:43
CCA îi dă dreptate lui Adrian Mihalcea, după eroarea din UTA – U Cluj 0-2. Reacția președintelui arădenilor
16:30
Mihai Stoica știe cum își poate reveni FCSB în Liga 1: „Am câștigat două campionate”
16:28
„Nu pot să accept să fiu marionetă”. Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 4 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 5 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 6 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor