Revenire importantă la Rapid pentru meciul cu CFR Cluj. Jucătorul care se află în premieră în lotul lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Rapid a primit o veste bună înaintea partidei cu CFR Cluj, din etapa a 17-a din Liga 1. Cristi Ignat va fi în premieră în lotul lui Costel Gâlcă, în acest sezon.

Fundașul de 22 de ani s-a accidentat la umăr pe finalul sezonului trecut. El a avut nevoie de operație și nu a putut bifa niciun meci în acest sezon.

Revenire importantă la Rapid pentru meciul cu CFR Cluj: Cristi Ignat

Cristi Ignat s-a refăcut însă și a fost inclus de Costel Gâlcă în lotul pentru meciul cu CFR Cluj. Partida din Gruia se va disputa azi, de la ora 20:30.

Cristi Ignat, cotat la 1,3 milioane de euro, a bifat 30 de meciuri la Rapid în sezonul trecut, în toate competițiile, fiind unul dintre jucătorii de bază din mandatul lui Marius Șumudică.