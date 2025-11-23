Revenire importantă la Rapid pentru meciul cu CFR Cluj. Jucătorul care se află în premieră în lotul lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Rapid a primit o veste bună înaintea partidei cu CFR Cluj, din etapa a 17-a din Liga 1. Cristi Ignat va fi în premieră în lotul lui Costel Gâlcă, în acest sezon.
Fundașul de 22 de ani s-a accidentat la umăr pe finalul sezonului trecut. El a avut nevoie de operație și nu a putut bifa niciun meci în acest sezon.
Revenire importantă la Rapid pentru meciul cu CFR Cluj: Cristi Ignat
Cristi Ignat s-a refăcut însă și a fost inclus de Costel Gâlcă în lotul pentru meciul cu CFR Cluj. Partida din Gruia se va disputa azi, de la ora 20:30.
Cristi Ignat, cotat la 1,3 milioane de euro, a bifat 30 de meciuri la Rapid în sezonul trecut, în toate competițiile, fiind unul dintre jucătorii de bază din mandatul lui Marius Șumudică.
Costel Gâlcă nu se va putea baza însă pe Leo Bolgado. Fundașul de 27 de ani a fost împrumutat de Rapid de la CFR Cluj, în startul sezonului, motiv pentru care nu are drept de joc în meciul din această seară.
Pe lista accidentaților de la Rapid se mai regăsesc și Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Gabriel Gheorghe, Drilon Hazrollaj, Borisav Burmaz și Diogo Mendes.
Rapid e lider la startul rundei a 17-a din Liga 1, având 35 de puncte. CFR Cluj are nevoie urgentă de victorie, având în vedere că ocupă locul 13, de baraj, cu 16 puncte, după tot atâtea meciuri disputate.
