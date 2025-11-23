Andrei Rațiu, cel mai bun de pe teren în primul meci după ce și-a prelungit contractul cu Rayo. Nota primită - Antena Sport

Andrei Rațiu a fost cel mai bun jucător de pe teren în duelul dintre Real Oviedo și Rayo Vallecano, duel încheiat cu scorul de 0-0, în etapa a 13-a din La Liga. În primul meci bifat după ce și-a prelungit contractul cu spaniolii, fundașul român a primit cea mai mare notă.

Andrei Rațiu a fost integralist pentru Rayo Vallecano în deplasarea de la Real Oviedo. Fundașul român a primit nota 7,7 din partea celor de la sofascore.ro pentru evoluția sa solidă.

Andrei Rațiu, cel mai bun de pe teren în primul meci după ce și-a prelungit contractul cu Rayo

Media echipei a fost de 6,85, astfel că nota lui Andrei Rațiu este una excelentă. Aceeași notă a primit-o și portarul celor de la Real Oviedo, Aaron Escandell, care-l ține pe banca de rezerve pe Horațiu Moldovan.

Cei de la marca.com au dezvăluit faptul că singura ocazie a meciului avută de Rayo Vallecano a pornit tot de la Andrei Rațiu. În repriza secundă, fundașul român a centrat perfect în careul mic al lui Real Oviedo, însă Alvaro Garcia a reluat pe lângă poartă.

Cele două echipe au încheiat meciul în inferioritate numerică. Chaira, de la Real Oviedo, a fost eliminat în minutul 53, iar la 15 minute distanță, Palazon a ratat un penalty pentru Rayo Vallecano. Echipa lui Andrei Rațiu a rămas în zece în minutul 90+2, după ce Ciss a fost eliminat.