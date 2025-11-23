Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea - Antena Sport

Situația de la FCSB este una destul de tensionată, asta în condițiile în care gruparea roș-albastră mai are de tras pentru a-și adjudeca un loc de play-off. Mai mult decât atât, pauza competițională din iarnă ar putea veni cu alte vești proaste.
Concret, Florin Tănase va intra în ultimele șase luni de contract, iar cel mai important marcator al campioanei României ar putea semna un angajament cu ce club își dorește.
Florin Tănase, pe picior de plecare de la FCSB?
Revenit la FCSB în vara anului 2024, Florin Tănase va intra la iarnă în ultimele șase luni de contract cu campioana României. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a marcat de nouă ori în acest sezon are șanse mari de a pleca.
Evaluat de Transfermarkt la 2,5 milioane de euro, Tănase este unul dintre favoriții lui Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB și-a exprimat intenția de a continua alături de fotbalist, dar asta va depinde de dorința internaționalului român.
El plecase de la gruparea roș-albastră în vara anului 2022, pentru trei milioane de euro, dar a venit gratis înapoi, după două aventuri nereușite în Golf.
- 297 de goluri, 97 de goluri și 48 de pase decisive are acesta la FCSB
- 3 trofee a cucerit Tănase alături de FCSB: titlul, Cupa și Supercupa României.
