Ianis Hagi, inexistent în ultimul meci jucat de Alanyaspor. Nota primită de român - Antena Sport

După evoluții bune la echipa națională de fotbal a României, Ianis Hagi a revenit în campionatul Turciei. Fotbalistul a fost titularizat în meciul jucat de Alanyaspor sâmbătă, contra celor de la Kasimpasa.
Din păcate, evoluția acestuia nu a fost deloc una bună, acesta nereușind să producă pericol la poarta adversă în cele 90 de minute jucate. Echipa sa a pierdut disputa, scor 1-2.
Ianis Hagi, un singur șut expediat în meciul cu Kasimpasa
Revenit de la echipa națională, după dubla cu Bosnia și San Marino, Ianis Hagi a fost introdus titular duminică în meciul din Superliga Turciei, dintre Alanyaspor și Kasimpasa.
Fotbalistul român nu a avut realizări notabile în jocul pierdut de echipa sa cu scorul de 2-1. Mai mult decât atât, Hagi nu a expediat decât un singur șut spre poarta adversă, din lovitură liberă.
Cu un procentaj de acuratețe al paselor de 85%, acesta a fost notat de către cei de la Sofa Score cu 6,9. Ianis s-a aflat la originea unei acțiuni importante a gazdelor, care nu a fost însă concretizată.
