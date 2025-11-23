Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Hagi, inexistent în ultimul meci jucat de Alanyaspor. Nota primită de român - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ianis Hagi, inexistent în ultimul meci jucat de Alanyaspor. Nota primită de român

Ianis Hagi, inexistent în ultimul meci jucat de Alanyaspor. Nota primită de român

Daniel Işvanca Publicat: 23 noiembrie 2025, 17:59

Comentarii
Ianis Hagi, inexistent în ultimul meci jucat de Alanyaspor. Nota primită de român

Ianis Hagi / Profimedia

După evoluții bune la echipa națională de fotbal a României, Ianis Hagi a revenit în campionatul Turciei. Fotbalistul a fost titularizat în meciul jucat de Alanyaspor sâmbătă, contra celor de la Kasimpasa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din păcate, evoluția acestuia nu a fost deloc una bună, acesta nereușind să producă pericol la poarta adversă în cele 90 de minute jucate. Echipa sa a pierdut disputa, scor 1-2.

Ianis Hagi, un singur șut expediat în meciul cu Kasimpasa

Revenit de la echipa națională, după dubla cu Bosnia și San Marino, Ianis Hagi a fost introdus titular duminică în meciul din Superliga Turciei, dintre Alanyaspor și Kasimpasa.

Fotbalistul român nu a avut realizări notabile în jocul pierdut de echipa sa cu scorul de 2-1. Mai mult decât atât, Hagi nu a expediat decât un  singur șut spre poarta adversă, din lovitură liberă.

Cu un procentaj de acuratețe al paselor de 85%, acesta a fost notat de către cei de la Sofa Score cu 6,9. Ianis s-a aflat la originea unei acțiuni importante a gazdelor, care nu a fost însă concretizată.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
După Asia Express, Gabi Tamaș e din nou în centrul atenției. Gestul vulgar făcut de sportiv chiar în direct la tv
Fanatik.ro
După Asia Express, Gabi Tamaș e din nou în centrul atenției. Gestul vulgar făcut de sportiv chiar în direct la tv
17:54
Revenire importantă la Rapid pentru meciul cu CFR Cluj. Jucătorul care se află în premieră în lotul lui Costel Gâlcă
17:27
Andrei Rațiu, cel mai bun de pe teren în primul meci după ce și-a prelungit contractul cu Rayo. Nota primită
17:26
Iuliu Mureșan, anunț sumbru înaintea meciului cu Rapid: „Nu ne gândim la play-off”
17:14
Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea
17:09
FCSB, analizată de sârbi înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad. Ce detaliu au remarcat
16:57
Real Madrid ar putea fi preluată de noi investitori. Decizia majoră luată de „galactici”
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 4 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 5 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 6 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor