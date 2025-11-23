Iuliu Mureșan anunță revoluția în iarnă la CFR Cluj: „Locul în clasament este sub valoarea echipei” - Antena Sport

CFR Cluj este departe de zona de play-off, iar rezultatele au dus la înlocuirea lui Andrea Mandorlini. Daniel Pancu a acceptat propunerea de a veni în Gruia, într-o perioadă de criză, atât din punct de vedere al performanțelor, cât și financiar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Revenit la gruparea ardeleană pentru a-i lua locul lui Cristi Balaj, Iuliu Mureșan anunță o adevărată revoluție la multipla campioană a României, care va avea loc în această iarnă.

Iuliu Mureșan: „Vrem să întărim echipa”

CFR Cluj este doar pe loc de baraj înaintea meciului cu Rapid, iar o victorie contra giuleștenilor ar putea fi sfârșitul unei perioade de criză la clubul din Gruia.

Iuliu Mureșan a venit cu noi ambiții la gruparea „feroviară” și promite întăriri pentru Daniel Pancu, dar și o reconstrucție la nivelul lotului, în această iarnă.

„Avem ținte pentru la iarnă și vrem să întărim echipa. Avem relații și în Portugalia. Mă sună în continuare, după ce am revenit eu la echipă. Lotul este bun, dar locul în clasament este sub valoarea echipei. Sper să ne revenim.