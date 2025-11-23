Iuliu Mureșan anunță revoluția în iarnă la CFR Cluj: „Locul în clasament este sub valoarea echipei” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Iuliu Mureșan anunță revoluția în iarnă la CFR Cluj: „Locul în clasament este sub valoarea echipei"

Fotbal | Liga 1

Iuliu Mureșan anunță revoluția în iarnă la CFR Cluj: „Locul în clasament este sub valoarea echipei"

Daniel Işvanca Publicat: 23 noiembrie 2025, 18:48

Iuliu Mureșan anunță revoluția în iarnă la CFR Cluj: Locul în clasament este sub valoarea echipei”

Iuliu Mureșan, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

CFR Cluj este departe de zona de play-off, iar rezultatele au dus la înlocuirea lui Andrea Mandorlini. Daniel Pancu a acceptat propunerea de a veni în Gruia, într-o perioadă de criză, atât din punct de vedere al performanțelor, cât și financiar.

Revenit la gruparea ardeleană pentru a-i lua locul lui Cristi Balaj, Iuliu Mureșan anunță o adevărată revoluție la multipla campioană a României, care va avea loc în această iarnă.

Iuliu Mureșan: „Vrem să întărim echipa”

CFR Cluj este doar pe loc de baraj înaintea meciului cu Rapid, iar o victorie contra giuleștenilor ar putea fi sfârșitul unei perioade de criză la clubul din Gruia.

Iuliu Mureșan a venit cu noi ambiții la gruparea „feroviară” și promite întăriri pentru Daniel Pancu, dar și o reconstrucție la nivelul lotului, în această iarnă.

„Avem ținte pentru la iarnă și vrem să întărim echipa. Avem relații și în Portugalia. Mă sună în continuare, după ce am revenit eu la echipă. Lotul este bun, dar locul în clasament este sub valoarea echipei. Sper să ne revenim.

Avem 30 și ceva de jucători și nu poți să antrenezi atâția. Cei care se antrenează de restul echipei influențează tot lotul. Sunt prea mulți. De acum încolo, nu o să mai fie așa”.

Iuliu Mureșan: „Au fost prea mulți bani injectați”

„CFR a avut foarte mulți bani și a obținut performanță. Să câștigi 8 campionate, trebuie să ai și buget să susțină performanța. Au fost prea mulți bani injectați.

În toată lumea e o criză. Tot mai greu poți să obții bani. Trebuie să ne bazăm pe ceea ce facem noi la club. Trebuie să ne bazăm și pe politica asta de transfeuri.

Suntem obligați să avem alt statut. Erau bugetele foarte mari. Era mai ușor să faci performanță. Încercăm să ne adaptăm la noile realități și să facem performanță cu un buget mai mic și mai realist”, a povestit Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

