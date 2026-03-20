CFR Cluj – Rapid, LIVE TEXT (21.45) Ultima șansă pentru gazde? Rapid poate reveni pe primul loc

Rapid și CFR încep puternic meciurile

25 octombrie 2025, CFR Cluj – Farul 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în ultimele 12 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au trei remize și opt victorii.

Giuleștenii au câștigat opt dintre cele 15 deplasări din ediția actuală, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Se întâlnesc echipele cu cele mai multe goluri marcate în primele 30 de minute, fiecare cate 17.

15 goluri a înscris Rapid din faze fixe, dintre care opt în urma unor cornere.

CFR Cluj a înscris de fiecare dată în precedentele 13 etape, interval în care a strâns cinci meciuri fără gol încasat.

42 de jucători au utilizat clujenii în campionatul actual, cei mai mulți dintre toate competitoarele. De partea cealaltă, Rapid s-a bazat pe 33 de fotbaliști, Alexandru Dobre fiind singurul care a bifat prezențe în fiecare meci.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 52 de ori, de 18 ori s-au impus clujenii, de 21 de ori au câștigat giuleștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu CFR gazdă: 26 jocuri – 12 victorii CFR – 8 remize – 6 succese Rapid.

Întâia dispută a avut loc pe 19 noiembrie 1947, CFR Bucureşti – Ferar 5-1 (B. Marian, I. Lungu – dublă, Filotti, Comşa / Ferenczi 60).

Rapidul i-a administrat adversarei de astăzi cea mai severă înfrângere în campionat. Se întâmpla în martie 1949, CFR Bucureşti – CFR Cluj 12-2, titlul cronicii din „Sportul popular” fiind unul sugestiv: „ N’AU MAI AJUNS CIFRELE LA TABELĂ…”. Totodată, acest rezultat a însemnat şi cea mai clară victorie din istoria bucureştenilor pe prima scenă. Patru din cele 12 reuşite au purtat semnătura lui Bazil Marian, iar alte trei au fost izbutite de Zavoda I. La finele stagiunii 1948-1949, Rapid termina pe locul al doilea, în timp ce CFR lua drumul ligii secinde, de unde avea să revină în 1969.

Cea mai recentă confruntare directă din SuperLigă: 23 noiembrie 2025, CFR Cluj – Rapid 3-0.

Partida va fi una specială pentru Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor fiind un nume de legendă din istoria clubului Rapid (218 meciuri / 69 goluri pe prima scenă), în tricoul căruia a câștigat titlul la finele stagiunii 1998-1999.