CFR Cluj – Rapid, LIVE TEXT (21.45) Ultima șansă pentru gazde? Rapid poate reveni pe primul loc

Victoria Craiovei de pe Național Arena cu Dinamo a mutat presiunea în Giulești. Rapid merge la Cluj pentru toate punctele, în fața unei echipe care a reușit un retur extraordinar, cu doar 2 partide în care nu a câștigat.
Diferența în clasament între cele două echipe care se întâlnesc diseară este de 4 puncte, astfel că echipa lui Daniel Pancu poate intra cu adevărat în lupta pentru titlu cu o victorie.
Echipele probabile
CFR Cluj:
M. Popa – Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Korenica – Cordea, A. Aliev, Biliboc
Rapid:
Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Vulturar, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila
Pancu știe bine Rapidul
Considerat un simbol pentru giuleșteni, Daniel Pancu poate să o oprească pe Rapid din drumul către titlu. Pancu a reușit să o readucă pe CFR în play-off, după ce în prima parte a sezonului părea că acest obiectiv este imposibil.
„Ne cunoaștem foarte bine, e a treia oară când ne întâlnim. De atunci, doar Moruțan a mai avansat în pregătire, în rest nimic altceva. În acest play-off poți termina pe locul 6 cum poți termina pe locul 1, nu știu dacă a existat vreodată situația asta.
Toate echipele din play-off se cunosc foarte bine între ele, trebuie să intri focusat și să greșești cât mai puțin. Cu U Cluj am pierdut la ultima fază după ce cu 10 secunde am avut posibiltatea de a avea un contraatac foarte bun care ne-ar fi putut aduce victoria” a spus Pancu.
Gâlcă și-a pierdut tatăl
Antrenorul celor de la Rapid, Costel Gâlcă, trece prin momente groaznice pe plan personal. Tatăl său a murit săptămâna aceasta. Totuși, Gâlcă va face deplasarea la Cluj alături de echipă.
„După cum arată și statistica, va fi un meci echilibrat. Întâlnim CFR Cluj, cea mai în formă echipă. O singură înfrângere în ultimele 10 jocuri. Va fi un meci foarte strâns. Având în vedere ultimele 10 dueluri directe, noi sperăm să facem un joc bun. Sperăm să ne adaptăm la starea gazonului, din cât știți nu este foarte bun. Echipa mai agresivă va avea de câștigat” a spus Dumitru Uzunea, secundul lui Costel Gâlcă, la conferința de presă.
Rapid și CFR încep puternic meciurile
25 octombrie 2025, CFR Cluj – Farul 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în ultimele 12 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au trei remize și opt victorii.
Giuleștenii au câștigat opt dintre cele 15 deplasări din ediția actuală, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.
Se întâlnesc echipele cu cele mai multe goluri marcate în primele 30 de minute, fiecare cate 17.
15 goluri a înscris Rapid din faze fixe, dintre care opt în urma unor cornere.
CFR Cluj a înscris de fiecare dată în precedentele 13 etape, interval în care a strâns cinci meciuri fără gol încasat.
42 de jucători au utilizat clujenii în campionatul actual, cei mai mulți dintre toate competitoarele. De partea cealaltă, Rapid s-a bazat pe 33 de fotbaliști, Alexandru Dobre fiind singurul care a bifat prezențe în fiecare meci.
Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 52 de ori, de 18 ori s-au impus clujenii, de 21 de ori au câștigat giuleștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.
Palmares cu CFR gazdă: 26 jocuri – 12 victorii CFR – 8 remize – 6 succese Rapid.
Întâia dispută a avut loc pe 19 noiembrie 1947, CFR Bucureşti – Ferar 5-1 (B. Marian, I. Lungu – dublă, Filotti, Comşa / Ferenczi 60).
Rapidul i-a administrat adversarei de astăzi cea mai severă înfrângere în campionat. Se întâmpla în martie 1949, CFR Bucureşti – CFR Cluj 12-2, titlul cronicii din „Sportul popular” fiind unul sugestiv: „ N’AU MAI AJUNS CIFRELE LA TABELĂ…”. Totodată, acest rezultat a însemnat şi cea mai clară victorie din istoria bucureştenilor pe prima scenă. Patru din cele 12 reuşite au purtat semnătura lui Bazil Marian, iar alte trei au fost izbutite de Zavoda I. La finele stagiunii 1948-1949, Rapid termina pe locul al doilea, în timp ce CFR lua drumul ligii secinde, de unde avea să revină în 1969.
Cea mai recentă confruntare directă din SuperLigă: 23 noiembrie 2025, CFR Cluj – Rapid 3-0.
Partida va fi una specială pentru Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor fiind un nume de legendă din istoria clubului Rapid (218 meciuri / 69 goluri pe prima scenă), în tricoul căruia a câștigat titlul la finele stagiunii 1998-1999.
- Joacă în FCSB – UTA, apoi zboară 17.000 de kilometri. Surpriză pentru un jucător din lotul lui Rădoi
- “A jucat aseară?” Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – Craiova 0-1: “Fotbalist când eşti?”
- CFR Cluj i-a stabilit preţul jucătorului care a “explodat” în acest sezon. Anunţul lui Iuliu Mureşan
- Decizia radicală luată de Zeljko Kopic după ce Dinamo a pierdut 5 meciuri la rând. Ce se întâmplă cu George Puşcaş
- FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19.00) Rădoi caută prima victorie, dar echipa e decimată. Echipele probabile