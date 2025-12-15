CFR trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru transferul dorit de Daniel Pancu. Cât au de plătit ardelenii - Antena Sport

Închide meniul
CFR trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru transferul dorit de Daniel Pancu. Cât au de plătit ardelenii

CFR trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru transferul dorit de Daniel Pancu. Cât au de plătit ardelenii

Andrei Nicolae Publicat: 15 decembrie 2025, 22:32

Daniel Pancu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, și-a exprimat dorința de a-l avea la echipă pe Anderson Ceara, fotbalistul celor de la Csikszereda. La câteva zile după declarația făcută de tehnicianul din Gruia, s-a aflat prețul pe care ciucanii îl cer pentru fotbalistul brazilian de 26 de ani.

La finalul partidei dintre CFR și Csikszereda, meci pe care “feroviarii” l-au câștigat cu 3-1, Daniel Pancu l-a remarcat pe Anderson Ceara și a dezvăluit și l-ar dori în lot. Acum, Neluțu Varga a aflat și cât ar trebui să plătească pentru a-i putea îndeplini dorința antrenorului său, iar suma cerută poate fi considerată surprinzătoare.

Csikszereda cere aproape un milion de euro

Potrivit celor de la prosport.ro, CFR trebuie să achite nu mai puțin de 800.000 de euro dacă va dori să îl transfere pe Ceara de la Miercurea Ciuc. Suma de transfer stabilită de Csikszereda poate fi considerată însă prea mare de “feroviari”, ținând cont că brazilianul este cotat de transfermarkt.com la doar 300.000 de euro, cu jumătate de milion de euro mai puțin.

Pentru a crea și mai mult context, merită menționat că un eventual transfer de 800.000 de euro l-ar transforma pe fotbalistul echipei nou-promovate într-una dintre cele mai scumpe mutări ale alb-vișiniilor. Mia exact, ar intra între primii 15 jucători cumpărați de CFR în istoria sa, pe primul loc aflându-se Cristian Fabbiani, adus în sezonul 2007/08 pe 3 miliaone de euro din Argentina, de la Lanus.

În acest sezon, Ceara a fost unul dintre cei mai buni oameni ai ciucanilor, cu patru goluri și patru pase decisive în 23 de meciuri.

