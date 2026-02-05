Chinezii și americanii, cu ochii pe meciul Universitatea Craiova - Oțelul. Ce jucător este urmărit - Antena Sport

Universitatea Craiova – Oțelul Galați este jocul care a atras interesul a două cluburi din străinătate. Partida este urmărită de la distanță de scouteri care urmăresc un anumit jucător din tabăra gălățenilor.

Este vorba despre Joao Lameira, jucător al cărui transfer în liga a doua poloneză a picat, deși toate negocierile fuseseră închise fără probleme între cele două cluburi.

Joao Lameira, urmărit de două cluburi la meciul cu Universitatea Craiova

Joao Lameira era ca și transferat de o formație din liga a doua poloneză, însă, deși s-a bătut palma între cele două cluburi, mijlocașul portughez a rămas sub comanda lui Laszlo Balint.

Mai mult decât atât, digisport.ro anunță că fotbalistul are în continuare șanse să plece de la Oțelul, deși Cristi Munteanu preciza că nu va mai pleca nimeni în afară de Joao Paulo, care fusese deja transferat de FCSB.

Sursa citată menționează că scouterii celor de la DC United și Wuhan Three Towns urmăresc evoluția jucătorului în vârstă de 26 de ani, dar și a coechipierului Conrado. 900.000 de euro este cota de piață a lui Lameira.