Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Chinezii și americanii, cu ochii pe meciul Universitatea Craiova - Oțelul. Ce jucător este urmărit - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Chinezii și americanii, cu ochii pe meciul Universitatea Craiova – Oțelul. Ce jucător este urmărit

Chinezii și americanii, cu ochii pe meciul Universitatea Craiova – Oțelul. Ce jucător este urmărit

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 18:35

Comentarii
Chinezii și americanii, cu ochii pe meciul Universitatea Craiova – Oțelul. Ce jucător este urmărit

Cadru din Oțelul Galați - Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova – Oțelul Galați este jocul care a atras interesul a două cluburi din străinătate. Partida este urmărită de la distanță de scouteri care urmăresc un anumit jucător din tabăra gălățenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Joao Lameira, jucător al cărui transfer în liga a doua poloneză a picat, deși toate negocierile fuseseră închise fără probleme între cele două cluburi.

Joao Lameira, urmărit de două cluburi la meciul cu Universitatea Craiova

Joao Lameira era ca și transferat de o formație din liga a doua poloneză, însă, deși s-a bătut palma între cele două cluburi, mijlocașul portughez a rămas sub comanda lui Laszlo Balint.

Mai mult decât atât, digisport.ro anunță că fotbalistul are în continuare șanse să plece de la Oțelul, deși Cristi Munteanu preciza că nu va mai pleca nimeni în afară de Joao Paulo, care fusese deja transferat de FCSB.

Sursa citată menționează că scouterii celor de la DC United și Wuhan Three Towns urmăresc evoluția jucătorului în vârstă de 26 de ani, dar și a coechipierului Conrado. 900.000 de euro este cota de piață a lui Lameira.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
Observator
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor. Exclusiv
20:52
Costel Gâlcă, declarații cumpătate înaintea meciului cu Petrolul: „Abia apoi să vorbim despre titlu”
20:51
Sorana Cîrstea a învins-o pe deţinătoarea trofeului şi s-a calificat în semifinale Transylvania Open
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Aşteptarea a meritat
20:45
VideoJurnal Antena Sport | Uniţi până la capăt
20:41
VideoJurnal Antena Sport | Barca îi duce departe
20:30
LIVE TEXTFCSB – FC Botoşani 0-0. Meci crucial pentru campioana României. Ocazii mari pentru gazde
Vezi toate știrile
1 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 2 Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic 3 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 4 “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!