Performanţă pentru Nicolae Bancu. Doar jucătorii Craiovei Maxima au reuşit aşa ceva - Antena Sport

Performanţă pentru Nicolae Bancu. Doar jucătorii Craiovei Maxima au reuşit aşa ceva

Radu Constantin Publicat: 5 februarie 2026, 18:55

Comentarii
Nicolae Bancu face deja istorie în tricoul Universităţii Craiova.

Partida cu Oțelul a fost una importantă pentru Bancu, care a bifat 420 de meciuri în tricoul alb-albastru. O asemenea performanţă a mai fost reuşită la Universitatea Craiova doar de jucătorii Craiovei Maxima, iar doi dintre ei ocupă primele poziţii, în timp ce Bancu este pe locul trei.

Lider este căpitanul “Craiovei Maxima” Costică Ștefănescu (decedat în 2013), iar pe locul al doilea se află Nicolae Negrilă (71 de ani).

Înainte de startul partidei, Sorin Cârțu i-a înmânat lui Bancu tricoul cu numărul 420.

