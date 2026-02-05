Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open - Antena Sport

Emma Răducanu, în timpul unui meci la Indian Wells / Profimedia

Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca.

Răducanu a învins-o în sferturi pe sportiva poloneză Maja Chwalinska, numărul 146 mondial, scor 6-0, 6-4. Meciul a durat o oră şi 11 minute.

În faza următoare, jucătoarea britanică o va înfrunta pe Oleksanda Oliynykova (Ucraina, 91 WTA), care a trecut de favorita 4, Xinyu Wang (China), scor 6-4 ,6-4.

În celelalte două sferturi de finală se întâlnesc, tot joi, Anastasia Potapova (Austria, 58 WTA, cap de serie 5) cu Sorana Cîrstea, 36 WTA şi favorită 3, şi Yue Yuan (China, 130 WTA) cu Daria Snigur (144 WTA, Ucraina).

Jucătoarele califficate în semifinale îşi asigură un premiu de 12.331 dolari şi 98 de puncte. Sportivele eliminate în sferturi vor primi câte 7.025 dolari şi 54 de puncte.