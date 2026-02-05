Primele imagini cu Cristi Chivu purtând torța olimpică - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 5 februarie 2026, 19:28

Românul Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, liderul la zi din Serie A, se numără printre celebritățile care au purtat flacăra olimpică.

Românul este în echipă alături de fostele jucătoare italiene de tenis Flavia Pennetta și Francesca Schiavone, dar și de președintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio.

După 12.000 de kilometri, torța olimpică a ajuns la Milano, iar Cristi Chivu s-a numărat printre cei care au purtat torţa în ultima zi a traseului, alături de Luciano Buonfiglio și două foste mari jucătoare de tenis.

Cele două sportive italiene sunt câștigătoare de turnee de Mare Șlem, Flavia Pennetta – câștigătoare la US Open în 2015, iar Francesca Schiavone – la Roland Garros 2010.

FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!