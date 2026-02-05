Primele imagini cu Cristi Chivu purtând torța olimpică - Antena Sport

Românul Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, liderul la zi din Serie A, se numără printre celebritățile care au purtat flacăra olimpică.
Românul este în echipă alături de fostele jucătoare italiene de tenis Flavia Pennetta și Francesca Schiavone, dar și de președintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio.
După 12.000 de kilometri, torța olimpică a ajuns la Milano, iar Cristi Chivu s-a numărat printre cei care au purtat torţa în ultima zi a traseului, alături de Luciano Buonfiglio și două foste mari jucătoare de tenis.
Cele două sportive italiene sunt câștigătoare de turnee de Mare Șlem, Flavia Pennetta – câștigătoare la US Open în 2015, iar Francesca Schiavone – la Roland Garros 2010.
L’accensione della torcia olimpica per Cristian Chivu, in mezzo alle richieste piuttosto ambiziose dei tifosi @fcin1908it pic.twitter.com/VSq61EVgn7
— Daniele Mari (@marifcinter) February 5, 2026
- Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
- Răzvan Marin e din nou tată! Soţia fotbalistului naţionalei a născut a doua oară
- Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală
- Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România
- Cine este şi din ce face bani Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026