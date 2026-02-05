Gigi Becali nu a glumit! Patronul FCSB-ului l-a scos din echipă la meciul cu Botoșani - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali nu a glumit! Patronul FCSB-ului l-a scos din echipă la meciul cu Botoșani

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali nu a glumit! Patronul FCSB-ului l-a scos din echipă la meciul cu Botoșani

Gigi Becali nu a glumit! Patronul FCSB-ului l-a scos din echipă la meciul cu Botoșani

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 19:29

Gigi Becali nu a glumit! Patronul FCSB-ului l-a scos din echipă la meciul cu Botoșani

Jucătorii de la FCSB la meciul cu Csikszereda / SPORT PICTURES

FCSB primește vizita celor de la FC Botoșani pe Arena Națională, într-un meci capital în ceea ce privește calificarea în play-off. Elias Charalambous a făcut schimbări în echipa de start și l-a ascultat pe Gigi Becali.

Patronul celor de la FCSB l-a pedepsit pe Daniel Bîrligea după evoluțiile modeste și l-a lăsat pe bancă pe acesta pentru disputa contra echipei antrenate de Leo Grozavu.

Daniel Bîrligea, lăsat pe bancă la meciul cu FC Botoșani

Daniel Bîrligea a fost pedepsit de Gigi Becali pentru evoluțiile modeste din ultimele partide, iar atacantul a fost lăsat pe bancă de Elias Charalabous la disputa cu FC Botoșani.

Tehnicianul roș-albaștrilor a decis să înceapă partida cu Mamadou Thiam vârf, fotbalistul venit de la Universitatea Cluj având prestații bune atât în campionatul intern, cât și în cupele europene.

Doar trei goluri a marcat Daniel Bîrligea în actuala ediție de campionat pentru FCSB, în timp ce Thiam a înscris de patru ori în Liga 1, două goluri fiind marcate de la sosirea la campioana României.

1 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 2 Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic 3 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 4 “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1!
