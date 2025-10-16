Cine e favorita specialiştilor la câştigarea Ligii 1. Cotă uriaşă pentru FCSB - Antena Sport

Liga 1 revine după pauza meciurilor naţionalei, cu Moldova (2-1) şi Austria (1-0) şi în următoarea perioadă se vor disputa partidele din ultimele 3 etape ale turului sezonului regulat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bookmakerii şi-au ales favorita pentru câştigarea titlului, Universitatea Craiova, echipă aflată pe locul 3, cu 24 de puncte, la o lungime de primele două clasate, Botoşani şi Rapid.

Cine e favorita specialiştilor la câştigarea Ligii 1

Universitatea Craiova are cotă 2.75 pentru câştigarea titlului, Rapid fiind pe locul 2 la acest capitol, cu o cotă de 3.00. Dinamo şi FCSB au cotă 5.50, asta chiar dacă roş-albaştrii sunt acum pe locul 11, la 12 puncte de lider.

CFR Cluj are cotă 18.00, iar surpriza campionatului, FC Botoşani ajunge la 30.00 pentru ceea ce ar însemna una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului românesc.

Programul etapei a 13-a a Ligii 1