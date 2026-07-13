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Gigi Becali, prima reacţie despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: “Mă bucur. A zis ‘Şumi’ înainte”

Viviana Moraru Publicat: 13 iulie 2026, 20:43

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Gigi Becali, prima reacţie despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: Mă bucur. A zis Şumi înainte

Gigi Becali - Sport Pictures

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Gigi Becali a oferit prima reacţie despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB. Patronul roş-albaştrilor nu a vrut să ofere prea multe detalii despre mutarea verii pregătită la echipa sa.

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Gigi Becali a spus că a discutat cu Marius Şumudică, naşul de cununie al lui Denis Drăguş. Patronul de la FCSB a dezvăluit că sunt şanse de 90% ca mutarea să se oficializeze, vârful aşteptând să-şi rezolve situaţia de la Trabzonspor, echipă cu care mai are contract până în 2027.

Gigi Becali, prima reacţie despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB

Gigi Becali a mai transmis că se “bucură”, dacă transferul lui Denis Drăguş se va concretiza. Transferul a fost anunţat de fanatik.ro, patronul de la FCSB dezvăluind că cel care a divulgat informaţia a fost Marius Şumudică, naşul de cununie al atacantului român.

“Vă dau cuvântul de onoare că nu ştiu. E aşteptat oricând, la orice oră. Probabil i-o fi spus lui Şumi, Şumi a zis înainte să spună el. Aşa îmi explic eu, altfel nu înţeleg cum.

Mă bucur dacă e aşa. Stai să vedem dacă e aşa. Cred că e adevărat, mă bucur”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

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Ulterior, Gigi Becali a revenit în direct şi a oferit mai multe informaţii despre situaţia lui Denis Drăguş: “Şumi mi-a zis, am vorbit cu el. El o să vină. Mai aşteaptă nişte lucruri de la echipa aia. A zis că ia legătura cu impresarul. A zis că 90% vine la FCSB. Are două-trei lucruri de rezolvat cu ăia, că nu vrea să lase banii”, a mai spus Gigi Becali.

Un assist în 11 meciuri a avut Denis Drăguş, sezonul trecut, pentru Gaziantep. A reuşit o dublă însă în Cupa Turciei. În tricoul naţionalei României, Denis Drăguş a evoluat în 28 de meciuri, marcând 7 goluri.

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