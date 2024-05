Cine l-a sfătuit pe Florinel Coman să se transfere în Qatar: "Am vorbit cu el, mi-a spus să mă duc!" - Antena Sport

De asemenea, „Mbappe” a declarat că îşi doreşte o schimbare în carieră, fiind convins că pentru familia sa va fi un pas important transferul său în Qatar.

„Nu am semnat cu nimeni până în momentul de față. Nu sunt plecat sută la sută, să nu se înțeleagă greșit. Au discutat cu patronul, nu știu ce au vorbit. E clar că oamenii știu că nu pot pleca fără clauza de 5 milioane.

Reclamă

M-am interesat unde merg, am un copil, nu pot să plec așa, de capul meu. E totul safe acolo, e un oraș (n.r. Doha) foarte frumos. M-am consultat cu Alibec, mi-a zis să mă duc. A contat și că e Galtier acolo, am înțeles că sunt dorit de antrenor. A contat foarte mult, că nu mă duc să stau pe acolo.

Sunt de foarte mulți ani aici și e clar că vreau să schimb ceva. Vreau să experimentez, să încerc și altceva, nu pot să rămân toată viața aici. Mă gândeam de mult timp la momentul ăsta, este normal, dar acum chiar îmi doresc și cred că pot să fac acest pas.

Am avut ofertă (n.r. din Europa) și nu am fost lăsat, nu a depins de mine. Acum depinde de mine. Nu am fost pus în situația de a alege. Acum depinde de mine, pot să spun da sau nu”, a declarat Florinel Coman, conform orangesport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

„Am ținut cu Dinamo!” Florinel Coman, anunț surprinzător înainte de plecarea de la FCSB Florinel Coman a făcut un anunț surprinzător înainte de plecarea de la FCSB! „Mbappe” de România a recunoscut că a ținut cu Dinamo, marea rivală a roș-albaștrilor, în copilărie. „Mbappe de România” a fost întrebat despre echipa pe care o susținea în copilările, iar acesta a venit cu un răspuns surprinzător. Florinel Coman a numit-o pe Dinamo, marea rivală a roș-albaștrilor, și a dezvăluit cum a ajuns să țină cu echipa din Ștefan cel Mare. „Când eram foarte mic am ținut cu Dinamo, pentru că am fost leigitimat la Luceafărul Brăila și ne-au dus la un meci, la Galați, în Liga 1, cu Dinamo. M-am dus la stadion cu o ora jumate înainte, la încălzirea l-am văzut pe Claudiu Niculescu, a luat un sac de mingi și le-a pus pe 16 metri și cred că 10-12 minute bătea numai lovituri libere la încălzire. Și nu doar că le bătea, le punea și unde trebuie, mă uitam așa și spuneam că nu se poate. Asta m-a făcut (n.r. să țină cu Dinamo), l-am văzut cum execută și am zis ”mamă, ce fotbalist, gata țin și eu cu Dinamo”, a spus Florinel Coman, la orangesport.ro.

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon? Arsenal Manchester City Vezi rezultatele Loading ... Loading ...