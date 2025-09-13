Cine va arbitra Csikszereda – FCSB. Centralul delegat de CCA - Antena Sport

Adrian Mihalcea, fără cuvinte după UTA – FC Argeș 3-3: „Foarte greu să fiu rațional”

Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Liga 1: “A dat dovadă de asta!”

Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului

VIDEO FC Porto – Nacional LIVE VIDEO (20:00). Campioana Sporting, LIVE în AntenaPLAY de la 22:30

LIVE TEXT Juventus – Inter 2-1. A marcat și Yildiz. Primul mare derby pentru Cristi Chivu în Serie A

Neluțu Varga face lumină în cazul lui Louis Munteanu: „Este 100% al nostru”

Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter

Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT”

Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru

Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români

Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!”

România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia