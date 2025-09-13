Cine va arbitra Csikszereda – FCSB. Centralul delegat de CCA - Antena Sport

Închide meniul
Cine va arbitra Csikszereda – FCSB. Centralul delegat de CCA

Alex Ioniță Publicat: 13 septembrie 2025, 20:03

Hepta

Arbitrii Radu Petrescu, Marcel Bîrsan şi Iulian Călin vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a noua a Ligii 1, notează news.ro.

Capul de afiș al zilei de duminică este partida dinte nou promovata Csikszereda și campioana FCSB. Duelul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:00.

Partida Csikszereda – FCSB va fi arbitrată de Iulian Călin

Brigăzile de la cele trei confruntări:

Oţelul Galaţi – FC Botoşani, ora 15.45

  • Arbitri: Radu Petrescu – Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu – Vlad Baban
  • Arbitri VAR: Cristina Trandafir, Marius Badea
  • Observatori: Dan Victor Berbecaru, Adrian Pitu

Universitatea Craiova – Farul Constanţa, ora 18.00

  • Arbitri: Marcel Bîrsan – Vasile Marinescu, Ionuţ Traian Neacşu – Bogdan Dumitrache
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie, Valentin Porumbel
  • Observatori: Corneliu Fecioru, Claudiu Boaru

Csikszereda – FCSB, ora 21.00

  • Arbitri: Iulian Călin – George Florin Neacşu, Cosmin Vatamanu – Lucian Rusandu
  • Arbitri VAR: Iulian Dima, Marian Barbu
  • Observatori: Adrian Comănescu, Cătălin Popa
