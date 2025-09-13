Cine va arbitra Csikszereda – FCSB. Centralul delegat de CCA - Antena Sport

Arbitrii Radu Petrescu, Marcel Bîrsan şi Iulian Călin vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a noua a Ligii 1, notează news.ro.
ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ
Capul de afiș al zilei de duminică este partida dinte nou promovata Csikszereda și campioana FCSB. Duelul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:00.
Partida Csikszereda – FCSB va fi arbitrată de Iulian Călin
Brigăzile de la cele trei confruntări:
Oţelul Galaţi – FC Botoşani, ora 15.45
- Arbitri: Radu Petrescu – Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu – Vlad Baban
- Arbitri VAR: Cristina Trandafir, Marius Badea
- Observatori: Dan Victor Berbecaru, Adrian Pitu
Universitatea Craiova – Farul Constanţa, ora 18.00
- Arbitri: Marcel Bîrsan – Vasile Marinescu, Ionuţ Traian Neacşu – Bogdan Dumitrache
- Arbitri VAR: Sorin Costreie, Valentin Porumbel
- Observatori: Corneliu Fecioru, Claudiu Boaru
Csikszereda – FCSB, ora 21.00
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
- Arbitri: Iulian Călin – George Florin Neacşu, Cosmin Vatamanu – Lucian Rusandu
- Arbitri VAR: Iulian Dima, Marian Barbu
- Observatori: Adrian Comănescu, Cătălin Popa
Comentarii
Reclamă
Recomandări
Loading ...
Citește și:
- Neluțu Varga face lumină în cazul lui Louis Munteanu: „Este 100% al nostru”
- Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Liga 1: “A dat dovadă de asta!”
- Adrian Mihalcea, fără cuvinte după UTA – FC Argeș 3-3: „Foarte greu să fiu rațional”
- UTA – FC Argeș 3-3! „Thriller” la Arad! Echipa lui Mihalcea a revenit de la 0-3
- Florentin Petre, val de laude pentru un jucător de la Dinamo: “Parcă mă văd pe mine”