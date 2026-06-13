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Ce a spus selecționerul Bosniei despre Jovo Lukic, după ce a fost „erou” în meciul cu Canada de la Cupa Mondială

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 9:09

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Ce a spus selecționerul Bosniei despre Jovo Lukic, după ce a fost erou” în meciul cu Canada de la Cupa Mondială

Jovo Lukic, bucurie după golul marcat în Canada - Bosnia/ Getty Images

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Jovo Lukic (27 de ani) a marcat un gol pentru Bosnia în duelul cu Canada, încheiat cu scorul de 1-1, la Toronto, în Grupa B. Golgheterul Ligii 1 a avut parte de un start excelent la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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Jovo Lukic a punctat cu o lovitură de cap în minutul 21, din pasa lui Kolasinac. Atacantul l-a înlocuit cu brio pe Edin Dzeko, în echipa de start a Bosniei.

Selecționerul Bosniei, încântat de Jovo Lukic, după Canada – Bosnia 1-1

Sergej Barbarez (54 de ani) l-a lăudat pe Jovo Lukic, după remiza cu Canada de pe BMO Field. Acesta a subliniat că atacantul i-a răsplătit încrederea, la duelul cu canadienii.

„Fiecare jucător are propriul său rol și de aceea se află aici. Este grozav când cineva îți răsplătește încrederea pe teren.

Un gol rămâne un gol și, bineînțeles, suntem bucuroși, pentru că el este atacant și trăiește din asta”, a declarat selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez, despre Jovo Lukic.

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Barbarez şi-a lăudat echipa pentru modul în care a reuşit să facă faţă presiunii generate de mulţimea zgomotoasă din tribune, care aclama de fiecare dată când Canada se afla în ofensivă.

Să joci un meci de deschidere în faţa unui stadion plin, cu 80% dintre suporteri fiind canadieni, este o presiune uriaşă şi este un compliment imens pentru echipa mea că nu a cedat acestei presiuni”, a precizat tehnicianul, adăugând că este mulţumit de modul în care a luptat echipa sa şi crede că jucătorii bosniaci au câştigat o experienţă valoroasă în urma acestui meci.

Trebuie să felicit echipa canadiană. Au fost incredibil de fizici, incredibil de intenşi. Au avut planul lor şi au ştiut cum să-l ducă la bun sfârşit“, a mai spus Barbarez.

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