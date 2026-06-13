Gabi Tamaș și-a ales favorita la Campionatul Mondial. Dan Alexa, surprins după primele meciuri: „Mă așteptam la altceva”

Gabi Tamaș și-a ales favorita la Campionatul Mondial, care e live exclusiv în Universul Antena. Fostul internațional speră ca o națională, care nu a mai câștigat până acum marele trofeu, să o facă în această vară.

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Gabi Tamaș și-ar dori să-l vadă campion mondial pe Cristiano Ronaldo, cu Portugalia. Cupa Mondială e singurul trofeu care-i lipsește lui CR7 din palmaresul uriaș.

Gabi Tamaș și-a ales favorita la Campionatul Mondial

Gabi Tamaș a fost surprins, după înfrângerea suferită de Cehia în fața Coreei de Sud, în startul acestui Campionat Mondial. Acesta speră să fie cât mai multe rezultate surpriză la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic.

„Eram acasă și vorbeam cu soția, m-a întrebat cine câștigă și eu am spus Mexic. Surpriza a fost la Cehia, credeam că va bate. Uite că surprizele în fotbal sunt și vor rămâne, ceea ce m-a bucurat. Sper că acest Mondial să fie o surpriză, să câștige o echipă care nu a mai câștigat până acum.

Noi, ca suporteri, vrem spectacol, vrem goluri. Fotbalul este un spectacol, este plăcut ochiului când dai goluri multe. Asta îmi place și mie să văd. Și când eram fotbalist chiar voiam să văd spectacol dacă mă uitam la un meci.