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Vești bune pentru Craiova! Cum decurge recuperarea lui Pavlo Isenko și când va putea apăra din nou

Daniel Işvanca Publicat: 14 iulie 2026, 17:18

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Vești bune pentru Craiova! Cum decurge recuperarea lui Pavlo Isenko și când va putea apăra din nou

Pavlo Isenko / Sportpictures

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Mihai Rotaru i-a transferat în această vară pe Alexandru Maxim și Răzvan Sava pentru postul de portar, după ce Pavlo Isenko a fost operat, iar revenirea acestuia pe gazon a fost amânată.

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Deși se zvonea că nu va mai juca anul acesta, ucraineanul a avut până acum parte de o recuperare excelentă, iar șansele ca el să apere din nou în 2026 au crescut considerabil.

Pavlo Isenko va reveni mai rapid decât se zvonea

Pavlo Isenko a suferit o accidentară gravă într-un meci de campionat disputat cu Dinamo București, iar portarul a fost supus ulterior unei intervenții chirurgicale la o clinică din Barcelona, acolo unde a fost operat de reputatul profesor Ramon Cugat.

În mod normal, campioana României nu se mai aștepta ca Isenko să mai joace în acest an, motiv pentru care au fost aduși Alexandru Maxim și Răzvan Sava, care a costat-o destul de mult pe formația din Bănie.

Acum, potrivit gsp.ro, recuperarea portarului a decurs excepțional, ceea ce înseamnă că jucătorul evaluat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro ar putea reveni într-un meci oficial în luna octombrie.

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  • 32 de meciuri a strâns Pavlo Isenko în poarta Universității Craiova
  • 10 dintre acestea au fost fără gol primit. 
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