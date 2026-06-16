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Ciprian Deac și-a decis viitorul, după ce s-a retras din fotbal! Ce se întâmplă cu legenda CFR-ului

Daniel Işvanca Publicat: 16 iunie 2026, 17:46

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Ciprian Deac și-a decis viitorul, după ce s-a retras din fotbal! Ce se întâmplă cu legenda CFR-ului

Ciprian Deac / Sportpictures

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Ciprian Deac a rămas în familia CFR Cluj, la puțin timp după ce s-a retras definitiv din cariera de fotbalist profesionist. Fostul căpitan al ardelenilor va ocupa o funcție administrativă.

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Concret, el va fi vicepreședintele CFR-ului și unul dintre cei care va superviza activitatea echipei de fotbal. Este un semn de apreciere pe care clubul i-l arată legendarului jucător.

Ciprian Deac, numit vicepreședinte la CFR Cluj

Ciprian Deac va rămâne aproape de CFR Cluj și din sezonul următor, legendarul fotbalist fiind numit în funcția de vicepreședinte al formației din Gruia. Anunțul oficial a venit în cursul zilei de marți.

„𝙇𝙀𝙂𝙀𝙉𝘿𝘼 𝘾𝙊𝙉𝙏𝙄𝙉𝙐𝘼
CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, legenda clubului nostru, Ciprian Deac, preia funcția de vicepreședinte al CFR Cluj!

După o carieră de excepție în tricoul vișiniu și numeroase performanțe obținute împreună, Deac începe un nou capitol în cadrul clubului pe care l-a reprezentat cu mândrie, devotament și profesionalism timp de atâția ani.

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Cunoscut pentru seriozitatea, implicarea și mentalitatea sa de învingător, Ciprian Deac va continua să contribuie la dezvoltarea clubului și a academiei, bazându-se pe aceleași valori.
Cipri, ne bucurăm că rămâi parte din familia CFR Cluj și îți dorim mult succes în noul tău rol!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

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