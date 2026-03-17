Home | Fotbal | Liga 1 | Ciprian Marica anunță “decizii mai aspre” la Farul Constanța după ce Gică Popescu a preluat clubul

Radu Constantin Publicat: 17 martie 2026, 10:43

Comentarii
Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul Constanța, a oferit primele explicații după schimbările importante de acționariat. Luni, constănțenii au anunțat oficial că Gheorghe Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni, iar noul acționar principal a devenit Gică Popescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul internațional român a explicat că decizia lui Hagi are legătură cu dorința acestuia de a se concentra mai mult pe activitatea de antrenor. Marica a subliniat că, deși „Regele” a luat o pauză de pe bancă, el a rămas permanent implicat în viața clubului și în activitatea academiei.

„Gică își dorește să se concentreze mai mult pe antrenorat. Chiar dacă a luat o pauză, era în fiecare zi la academie și implicat în tot ceea ce înseamnă Farul”, a spus Marica.

Acționarul Farului a anunțat și o perioadă de schimbări importante la club, după un sezon dificil în care echipa a ajuns din nou în play-out. Potrivit acestuia, conducerea va reevalua strategia și filosofia clubului, iar în perioada următoare ar putea fi luate decizii mai dure.

“Ținând cont că suntem al doilea an în play-out, trebuie să ne reconsiderăm filosofia, strategia și se vor anunța niște decizii mai aspre. Sper ca Gică Popescu să fie inspirat în deciziile pe care le va lua”, a declarat Ciprian Marica, potrivit gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

Marica nu a dorit să ofere detalii despre eventuale măsuri privind lotul, precizând că preferă ca noul lider al clubului, Gică Popescu, să prezinte public planurile pentru viitorul echipei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
