Ciprian Marica anunță “decizii mai aspre” la Farul Constanța după ce Gică Popescu a preluat clubul

Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul Constanța, a oferit primele explicații după schimbările importante de acționariat. Luni, constănțenii au anunțat oficial că Gheorghe Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni, iar noul acționar principal a devenit Gică Popescu.

Fostul internațional român a explicat că decizia lui Hagi are legătură cu dorința acestuia de a se concentra mai mult pe activitatea de antrenor. Marica a subliniat că, deși „Regele” a luat o pauză de pe bancă, el a rămas permanent implicat în viața clubului și în activitatea academiei.

„Gică își dorește să se concentreze mai mult pe antrenorat. Chiar dacă a luat o pauză, era în fiecare zi la academie și implicat în tot ceea ce înseamnă Farul”, a spus Marica.

Acționarul Farului a anunțat și o perioadă de schimbări importante la club, după un sezon dificil în care echipa a ajuns din nou în play-out. Potrivit acestuia, conducerea va reevalua strategia și filosofia clubului, iar în perioada următoare ar putea fi luate decizii mai dure.

“Ținând cont că suntem al doilea an în play-out, trebuie să ne reconsiderăm filosofia, strategia și se vor anunța niște decizii mai aspre. Sper ca Gică Popescu să fie inspirat în deciziile pe care le va lua”, a declarat Ciprian Marica, potrivit gsp.ro.