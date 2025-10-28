„Ciuca bătăilor”. Avertisment pentru Daniel Pancu înainte de venirea la CFR Cluj: „S-au săturat cu binele” - Antena Sport

Daniel Pancu a primit un avertisment din partea lui Ioan Andone, înainte să o preia pe CFR Cluj. Fostul selecționer al naționalei U21 e foarte aproape să semneze cu trupa din Gruia, unde îl va înlocui pe Andrea Mandorlini.
Ioan Andone a subliniat forma extrem de modestă în care se regăsește CFR Cluj, în ciuda bugetului clubului. El nu înțelege cum un club care s-a luptat la titlu în ultimii ani a ajuns „ciuca bătăilor”.
Avertisment pentru Daniel Pancu înainte de venirea la CFR Cluj
Totodată, Ioan Andone a declarat că lui Daniel Pancu nu-i va fi ușor să o redreseze pe CFR Cluj. Echipa ocupă locul 13 în Liga 1, cu tot atâtea puncte, după 14 meciuri jucate.
„Au salarii prea mari acolo sau s-au săturat cu binele. E o chestie de atitudine acolo, nu știu exact. Nu-i va fi ușor lui Pancu. Trebuie să evalueze foarte bine lotul. Să analizele contractele, să vadă cine mai rămâne și cine nu.
În primul rând trebuie ca echipa să nu mai primească gol. După aia urmează sistemul joc și poziționarea de joc. Nu se poate ca o echipă care s-a luptat numai la titlu în ultimii 15 ani să ajungă în halul ăsta, să ajungă ciuca bătăilor. Să aibă grijă mare Pancu!
(n.r. despre Islam Slimani și Kurt Zouma) CV-ul jucătorilor nu joacă, în primul și în primul rând. Să rezolve problemele care sunt. El va ajunge acolo și va evalua. Stai să vedem, că încă nu l-au pus. Îi urez baftă! Sfaturi degeaba îi dau.
Doar rezultatele îl pot ajuta pe Pancu. Contează și partea financiară. E nesiguranța asta cu neplata salariilor. Jucătorii își fac credite, își cumpără o mașină sau o casă de vacanță. E foarte multă muncă acolo de făcut”, a declarat Ioan Andone, conform digisport.ro.
