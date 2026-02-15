Clasamentul Ligii 1 după eșecul FCSB-ului cu Univ. Craiova. Programul roș-albaștrilor în lupta pentru play-off - Antena Sport

Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0 pe Ion Oblemenco, iar în acest moment situația roș-albaștrilor privind lupta pentru play-off s-a complicat. Echipa lui Elias Charalambous a rămas la două puncte de locul 6, însă distanța de poziția respectivă se mai poate mări în funcție de ce va face CFR în duelul cu Hermannstadt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Seria de trei victorii consecutive din campionat a FCSB-ului a fost oprită în Bănie, unde campioana en-titre a pierdut cu Universitatea Craiova grație golului lui Assad Al Hamlawi. În urma duelului, roș-albaștrii au și mai multă presiune pe ei în lupta pentru un loc în Top 6.

Clasamentul din Liga 1 + Programul FCSB-ului în lupta pentru play-off

FCSB are 40 de puncte, fiind la două distanță de FC Botoșani, care se află pe 6. Totuși, în cazul în care CFR o învinge pe Hermannstadt luni, atunci FC Argeș va coborî pe ultimul loc de play-off, iar piteștenii au 43 de puncte.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului regular, roș-albaștrii nu își mai permit pași greșiți, mai ales că urmează să evolueze în fața a două contracandidate pentru un loc în Top 6. FCSB le va întâlni pe UTA Arad și pe “U” Cluj, iar până la aceste două partide mai are de disputat duelul din runda următoare contra lui Metaloglobus, singurul care pare o misiune accesibilă, deși în tur trupa din Pantelimon s-a impus cu 2-1.

Iată cum arată clasamentul din Liga 1 după eșecul FCSB-ului cu Universitatea Craiova