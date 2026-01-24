Claudiu Niculescu a dat verdictul în privinţa luptei pentru titlu: "E principala favorită" - Antena Sport

Antrenorul lui CSM Slatina, Claudiu Niculescu (49 de ani), fost atacant al lui Dinamo, s-a arătat impresionat de formaţia antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).
Dinamo a învins-o vineri seară, cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi a urcat pe primul loc în Liga 1. Niculescu e de părere că Dinamo e principala favorită la titlu în acest sezon.
Claudiu Niculescu o vede pe Dinamo principala favorită la titlu: “E bună de tot! O spun cu bucurie!”
„Arată foarte bine echipa, îmi place mult de tot. Și nu zic doar așa, să laud degeaba. Dinamo arată foarte-foarte bine. La cum arată lucrurile în momentul de față, cred că este principala favorită la titlu. Și o spun cu bucurie!
Dinamo arată solid, nu cred că mă hazardez când spun că e principala favorită la titlu. Jocul prestat o recomandă. Mie îmi place cum arată Dinamo pe toate posturile, iar mister Zeljko Kopic a făcut o treabă extraordinară. Chiar merită felicitați toți cei de acolo.
(Ce le-ar mai trebui celor de la Dinamo?) Eu văd o echipă sudată, foarte bună, poate, poate zic, le-ar mai trebui un atacant. De fapt, un marcator. Dar și cei ce au jucat acum s-au descurcat destul de bine, gen Karamoko. Hai că Dinamo e bună de tot!”, a declarat Claudiu Niculescu pentru gsp.ro.
Hermannstadt – Dinamo 1-2. „Dubla” lui Opruţ i-a făcut lideri pe “câini”
Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 23-a din Liga 1, şi a urcat pe primul loc al clasamentului.
Meciul de la Sibiu s-a jucat, practic, în repriza secundă. Raul Opruţ l-a învins pe portarul sibienilor în minutul 71, cu un şut din marginea careului. Neguţ a căutat golul cu un şut de la distanţă, dar Epassy a prins mingea, în minutul 75, pentru ca Gjorgjievski să egaleze un minut mai târziu, la o degajare a portarului Căbuz. Atacantul nord-macedonean a primit mingea, a rezistat atacului lui Boateng şi a marcat din careu. Minutul 80 a adus golul victoriei dinamoviste.
La un corner mingea a fost respinsă de sibieni şi Opruţ a şutat din voleu, făcându-l spectator pe Căbuz. Dinamo s-a impus cu 2-1 şi a trecut pe primul loc, deocamdată, cu 44 de puncte. FC Hermannstadt este penultima în clasament, cu 14 puncte.
