Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Claudiu Niculescu a dat verdictul în privinţa luptei pentru titlu: "E principala favorită" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Claudiu Niculescu a dat verdictul în privinţa luptei pentru titlu: “E principala favorită”

Claudiu Niculescu a dat verdictul în privinţa luptei pentru titlu: “E principala favorită”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 14:43

Comentarii
Claudiu Niculescu a dat verdictul în privinţa luptei pentru titlu: E principala favorită

Claudiu Niculescu, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Antrenorul lui CSM Slatina, Claudiu Niculescu (49 de ani), fost atacant al lui Dinamo, s-a arătat impresionat de formaţia antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a învins-o vineri seară, cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi a urcat pe primul loc în Liga 1. Niculescu e de părere că Dinamo e principala favorită la titlu în acest sezon.

Claudiu Niculescu o vede pe Dinamo principala favorită la titlu: “E bună de tot! O spun cu bucurie!”

Arată foarte bine echipa, îmi place mult de tot. Și nu zic doar așa, să laud degeaba. Dinamo arată foarte-foarte bine. La cum arată lucrurile în momentul de față, cred că este principala favorită la titlu. Și o spun cu bucurie!

Dinamo arată solid, nu cred că mă hazardez când spun că e principala favorită la titlu. Jocul prestat o recomandă. Mie îmi place cum arată Dinamo pe toate posturile, iar mister Zeljko Kopic a făcut o treabă extraordinară. Chiar merită felicitați toți cei de acolo.

(Ce le-ar mai trebui celor de la Dinamo?) Eu văd o echipă sudată, foarte bună, poate, poate zic, le-ar mai trebui un atacant. De fapt, un marcator. Dar și cei ce au jucat acum s-au descurcat destul de bine, gen Karamoko. Hai că Dinamo e bună de tot!”, a declarat Claudiu Niculescu pentru gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

Hermannstadt – Dinamo 1-2. „Dubla” lui Opruţ i-a făcut lideri pe “câini”

Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 23-a din Liga 1, şi a urcat pe primul loc al clasamentului.

Meciul de la Sibiu s-a jucat, practic, în repriza secundă. Raul Opruţ l-a învins pe portarul sibienilor în minutul 71, cu un şut din marginea careului. Neguţ a căutat golul cu un şut de la distanţă, dar Epassy a prins mingea, în minutul 75, pentru ca Gjorgjievski să egaleze un minut mai târziu, la o degajare a portarului Căbuz. Atacantul nord-macedonean a primit mingea, a rezistat atacului lui Boateng şi a marcat din careu. Minutul 80 a adus golul victoriei dinamoviste.

La un corner mingea a fost respinsă de sibieni şi Opruţ a şutat din voleu, făcându-l spectator pe Căbuz. Dinamo s-a impus cu 2-1 şi a trecut pe primul loc, deocamdată, cu 44 de puncte. FC Hermannstadt este penultima în clasament, cu 14 puncte.

"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Observator
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Atacat subtil de Jose Mourinho, Cristi Chivu a venit cu o replică dură: „Atât prietenii, cât și dușmanii”
Fanatik.ro
Atacat subtil de Jose Mourinho, Cristi Chivu a venit cu o replică dură: „Atât prietenii, cât și dușmanii”
14:42
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de „câini”
13:40
Ce dialog a purtat Olimpiu Moruţan cu Dan Şucu şi cu noii săi colegi de la Rapid, la prima întâlnire cu aceştia
13:37
FCSB, părăsită de suporteri la jocul de pe Arena Națională! Numărul de bilete vândute pentru meciul cu CFR Cluj
13:18
Novak Djokovic este uriaș! Performanță remarcabilă stabilită la Australian Open
13:14
Stan Wawrinka a jucat ultimul meci la Australian Open din carieră! La 40 de ani, l-a chinuit pe Taylor Fritz!
12:20
Iga Swiatek, victorie pentru calificarea în optimi la Australian Open. Poloneza caută prima ei finală la Melbourne
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”