Claudiu Niculescu a dat verdictul în privinţa luptei pentru titlu: "E principala favorită" - Antena Sport

Antrenorul lui CSM Slatina, Claudiu Niculescu (49 de ani), fost atacant al lui Dinamo, s-a arătat impresionat de formaţia antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).

Dinamo a învins-o vineri seară, cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi a urcat pe primul loc în Liga 1. Niculescu e de părere că Dinamo e principala favorită la titlu în acest sezon.

Claudiu Niculescu o vede pe Dinamo principala favorită la titlu: “E bună de tot! O spun cu bucurie!”

„Arată foarte bine echipa, îmi place mult de tot. Și nu zic doar așa, să laud degeaba. Dinamo arată foarte-foarte bine. La cum arată lucrurile în momentul de față, cred că este principala favorită la titlu. Și o spun cu bucurie!

Dinamo arată solid, nu cred că mă hazardez când spun că e principala favorită la titlu. Jocul prestat o recomandă. Mie îmi place cum arată Dinamo pe toate posturile, iar mister Zeljko Kopic a făcut o treabă extraordinară. Chiar merită felicitați toți cei de acolo.

(Ce le-ar mai trebui celor de la Dinamo?) Eu văd o echipă sudată, foarte bună, poate, poate zic, le-ar mai trebui un atacant. De fapt, un marcator. Dar și cei ce au jucat acum s-au descurcat destul de bine, gen Karamoko. Hai că Dinamo e bună de tot!”, a declarat Claudiu Niculescu pentru gsp.ro.