Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu a dat cărţile pe faţă: marea problemă pe care Mirel Rădoi o are de rezolvat la FCSB

Ilie Dumitrescu a dat cărţile pe faţă: marea problemă pe care Mirel Rădoi o are de rezolvat la FCSB

Dan Roșu Publicat: 16 martie 2026, 7:55

Ilie Dumitrescu a dat cărţile pe faţă: marea problemă pe care Mirel Rădoi o are de rezolvat la FCSB

Mirel Rădoi a debutat pe banca FCSB în al doilea său mandat cu un neconvingător 0-0 pe teren propriu cu cea mai slab clasată echipă din Liga 1, Metaloglobus.

După meci, Ilie Dumitrescu a făcut o analiză şi a semnalat care e marea problemă pe care fostul selecţioner al României trebuie să o rezolve în următoarea perioadă: jocul lent şi previzibil al echipei.

Ilie Dumitrescu: “FCSB are un joc lent”

”Ca posesie, e diferență foarte mare. Au reușit să facă un marcaj bun. Trebuie să ai soluții să desfaci o apărare. FCSB-ul suferă la dinamica de joc. Au un joc lent, care e ușor de contracarat.

Olaru nu s-a ridicat la un nivel bun. Bîrligea s-a zbătut, a încercat individual. Doar Cisotti s-a ridicat la un nivel foarte bun. E nevoie de un joc foarte bun în benzi.

Radunovic poate să aducă un plus în bandă. A intrat și Tavi Popescu, dar nu a reușit prea multe. FCSB-ului îi lipsește o viteză de joc bună. Nu știu dacă Rădoi va mai continua cu sistemul acesta”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

FCSB – Metaloglobus 0-0

La primul meci al lui Rădoi pe banca bucureştenilor, după revenirea surprinzătoare la FCSB, roş-albaştrii au avut prima ocazie cu Metaloglobus în minutul 7, când şutul lui Bîrligea a fost respins în corner.

Rădoi a fost obligat să efectueze prima modificare după prima jumătate de oră, din cauza accidentării lui Chiricheş. Oaspeţii nu au rămas datori şi au încercat poarta lui Matei Popa prin Ghimfuş, în minutul 36. Pasagic a scos de pe linia porţii în minutul 41, la şutul lui Cisotti, şi a fost scor alb la pauză.

Gazdele au pus presiune în primul sfert de oră al reprizei secunde, Gavrilaş a respins şutul lui Miculescu, din minutul 60, iar fazele de poartă s-au rărit.

O nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publiceO nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publice
Roş-albaştrii nu au putut desface apărarea lui Metaloglobus şi Rădoi debutează cu un 0-0 în compania ultimei clasate. FCSB a pierdut primul loc din play-out, aflându-se acum pe poziţia a doua, cu 24 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au 25 de puncte. Metaloglobus e a 10-a, ultima, cu 7 puncte.

 

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
Radu Drăguşin, interviu tare pentru BBC, după Liverpool – Tottenham 1-1: “Îmi doresc să lupt pentru club”
Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu a mai existat în România”
“Îmi dă cu virgulă”. L-a auzit pe Mirel Rădoi după debutul la FCSB şi a reacţionat: “Nu mi s-a părut aşa”
VideoWinnipeg Jets, victorie cu St. Louis Blues. Kyle Connor, gol spectaculos după un contraatac
“De Liga a 4-a”. Dinamoviştii au găsit un nou vinovat, după gafa uriaşă a lui Istvan Kovacs, din derby-ul cu Rapid
Carlo Ancelotti l-a sunat pe Florentino Perez, după victoria cu Manchester City. Singurul jucător de la Real Madrid contactat
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11! 3 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 4 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 5 Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul 6 Asistența așteptată pe Arena Națională la FCSB – Metaloglobus! Câți fani vor fi la debutul lui Mirel Rădoi
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”