Ilie Dumitrescu a dat cărţile pe faţă: marea problemă pe care Mirel Rădoi o are de rezolvat la FCSB

Mirel Rădoi a debutat pe banca FCSB în al doilea său mandat cu un neconvingător 0-0 pe teren propriu cu cea mai slab clasată echipă din Liga 1, Metaloglobus.
După meci, Ilie Dumitrescu a făcut o analiză şi a semnalat care e marea problemă pe care fostul selecţioner al României trebuie să o rezolve în următoarea perioadă: jocul lent şi previzibil al echipei.
Ilie Dumitrescu: “FCSB are un joc lent”
”Ca posesie, e diferență foarte mare. Au reușit să facă un marcaj bun. Trebuie să ai soluții să desfaci o apărare. FCSB-ul suferă la dinamica de joc. Au un joc lent, care e ușor de contracarat.
Olaru nu s-a ridicat la un nivel bun. Bîrligea s-a zbătut, a încercat individual. Doar Cisotti s-a ridicat la un nivel foarte bun. E nevoie de un joc foarte bun în benzi.
Radunovic poate să aducă un plus în bandă. A intrat și Tavi Popescu, dar nu a reușit prea multe. FCSB-ului îi lipsește o viteză de joc bună. Nu știu dacă Rădoi va mai continua cu sistemul acesta”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.
FCSB – Metaloglobus 0-0
La primul meci al lui Rădoi pe banca bucureştenilor, după revenirea surprinzătoare la FCSB, roş-albaştrii au avut prima ocazie cu Metaloglobus în minutul 7, când şutul lui Bîrligea a fost respins în corner.
Rădoi a fost obligat să efectueze prima modificare după prima jumătate de oră, din cauza accidentării lui Chiricheş. Oaspeţii nu au rămas datori şi au încercat poarta lui Matei Popa prin Ghimfuş, în minutul 36. Pasagic a scos de pe linia porţii în minutul 41, la şutul lui Cisotti, şi a fost scor alb la pauză.
Gazdele au pus presiune în primul sfert de oră al reprizei secunde, Gavrilaş a respins şutul lui Miculescu, din minutul 60, iar fazele de poartă s-au rărit.
Roş-albaştrii nu au putut desface apărarea lui Metaloglobus şi Rădoi debutează cu un 0-0 în compania ultimei clasate. FCSB a pierdut primul loc din play-out, aflându-se acum pe poziţia a doua, cu 24 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au 25 de puncte. Metaloglobus e a 10-a, ultima, cu 7 puncte.
