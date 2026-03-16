Ilie Dumitrescu a dat cărţile pe faţă: marea problemă pe care Mirel Rădoi o are de rezolvat la FCSB

Mirel Rădoi a debutat pe banca FCSB în al doilea său mandat cu un neconvingător 0-0 pe teren propriu cu cea mai slab clasată echipă din Liga 1, Metaloglobus.

După meci, Ilie Dumitrescu a făcut o analiză şi a semnalat care e marea problemă pe care fostul selecţioner al României trebuie să o rezolve în următoarea perioadă: jocul lent şi previzibil al echipei.

Ilie Dumitrescu: “FCSB are un joc lent”

”Ca posesie, e diferență foarte mare. Au reușit să facă un marcaj bun. Trebuie să ai soluții să desfaci o apărare. FCSB-ul suferă la dinamica de joc. Au un joc lent, care e ușor de contracarat.

Olaru nu s-a ridicat la un nivel bun. Bîrligea s-a zbătut, a încercat individual. Doar Cisotti s-a ridicat la un nivel foarte bun. E nevoie de un joc foarte bun în benzi.

Radunovic poate să aducă un plus în bandă. A intrat și Tavi Popescu, dar nu a reușit prea multe. FCSB-ului îi lipsește o viteză de joc bună. Nu știu dacă Rădoi va mai continua cu sistemul acesta”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.