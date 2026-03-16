Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat şi l-a sunat pe Mihai Stoica: “M-am uitat în aplicaţie”

Dan Roșu Publicat: 16 martie 2026, 7:41

Gigi Becali, în timpul unui eveniment - Sport Pictures

Gigi Becali a dezvăluit ce dialog a avut cu Mihai Stoica pe seama arbitrajului de la Rapid – Dinamo 3-2. Meme i-a transmis că a fost “hoţie” la golul lui Claudiu Petrila, iar patronul i-a dat dreptate după ce a văzut faza.

“Aseară (n.r. sâmbătă), înainte să mă culc, m-am uitat pe aplicație și era 2-1 pentru Dinamo. Dimineață am văzut 3-2 pentru Rapid. L-am întrebat pe Mihai, când am ieșit de la biserică, ce s-a întâmplat cu Rapidul.

Mihai Stoica i-a zis lui Gigi Becali că a fost hoţie la Rapid – FCSB

A zis ‘hoție maximă’. L-am întrebat ce hoție maximă. ‘Hoție maximă a lui Kovacs. Nu știu cum, cu Musi al nostru, că l-a faultat și a dat gol de acolo. VAR n-a intervenit. Hoție maximă!’.

Cum să facă Kovacs hoție? Am văzut azi, m-am uitat. Nu că i-am dat dreptate, am spus hoție la pătrat. Am dublat hoția. Ce vrei mai mult de atât? Poate să facă hoția hoțiilor. Mă interesează să nu fie una dintre Dinamo și Rapid campioană”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Costel Orac cere o pedeapsă exemplară pentru Istvan Kovacs

Costel Orac (67 de ani), fost fotbalist legendar al lui Dinamo, a cerut ca Istvan Kovacs (41 de ani) să primească o suspendare mare după faza controversată din derby-ul “câinilor” cu Rapid, de pe Giuleşti.

“Dacă pe Petrescu l-ai suspendat drastic, eu cred că tot așa trebuie să se facă și cu Istvan Kovacs. Chiar dacă este arbitrul nostru cel mai bine cotat.

Se relaxează sau or mai fi și acum jocuri de interese, nu știu. Deși eu refuz să cred că mai poate exista așa ceva în zilele noastre!”, a declarat Costel Orac pentru gsp.ro.

La scorul de 2-1 pentru Dinamo, Claudiu Petrila a adus egalarea, după un fault nesancţionat al lui Borza asupra lui Musi. Fostul arbitru Marius Avram a concluzionat că a fost fault în atac, iar golul trebuia anulat. Giuleştenii s-au impus cu 3-2, după ce Vulturar a marcat în minutul 85.

O nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publiceO nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publice
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Observator
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
Fanatik.ro
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
10:32

“Îmi dă cu virgulă”. L-a auzit pe Mirel Rădoi după debutul la FCSB şi a reacţionat: “Nu mi s-a părut aşa”
10:06

VideoWinnipeg Jets, victorie cu St. Louis Blues. Kyle Connor, gol spectaculos după un contraatac
9:49

“De Liga a 4-a”. Dinamoviştii au găsit un nou vinovat, după gafa uriaşă a lui Istvan Kovacs, din derby-ul cu Rapid
9:33

Carlo Ancelotti l-a sunat pe Florentino Perez, după victoria cu Manchester City. Singurul jucător de la Real Madrid contactat
9:12

Tensiune mare la Milan! Rafa Leao, “gest incalificabil” în momentul schimbării în Lazio – Milan 1-0
9:10

Mirel Rădoi a anunţat diagnosticul primit de titularul FCSB-ului, care a ieşit plin de sânge de pe teren cu Metaloglobus
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11! 3 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 4 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 5 Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul 6 Asistența așteptată pe Arena Națională la FCSB – Metaloglobus! Câți fani vor fi la debutul lui Mirel Rădoi
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”