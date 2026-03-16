Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat şi l-a sunat pe Mihai Stoica: “M-am uitat în aplicaţie”

Gigi Becali a dezvăluit ce dialog a avut cu Mihai Stoica pe seama arbitrajului de la Rapid – Dinamo 3-2. Meme i-a transmis că a fost “hoţie” la golul lui Claudiu Petrila, iar patronul i-a dat dreptate după ce a văzut faza.
“Aseară (n.r. sâmbătă), înainte să mă culc, m-am uitat pe aplicație și era 2-1 pentru Dinamo. Dimineață am văzut 3-2 pentru Rapid. L-am întrebat pe Mihai, când am ieșit de la biserică, ce s-a întâmplat cu Rapidul.
Mihai Stoica i-a zis lui Gigi Becali că a fost hoţie la Rapid – FCSB
A zis ‘hoție maximă’. L-am întrebat ce hoție maximă. ‘Hoție maximă a lui Kovacs. Nu știu cum, cu Musi al nostru, că l-a faultat și a dat gol de acolo. VAR n-a intervenit. Hoție maximă!’.
Cum să facă Kovacs hoție? Am văzut azi, m-am uitat. Nu că i-am dat dreptate, am spus hoție la pătrat. Am dublat hoția. Ce vrei mai mult de atât? Poate să facă hoția hoțiilor. Mă interesează să nu fie una dintre Dinamo și Rapid campioană”, a spus Becali, citat de digisport.ro.
Costel Orac cere o pedeapsă exemplară pentru Istvan Kovacs
Costel Orac (67 de ani), fost fotbalist legendar al lui Dinamo, a cerut ca Istvan Kovacs (41 de ani) să primească o suspendare mare după faza controversată din derby-ul “câinilor” cu Rapid, de pe Giuleşti.
“Dacă pe Petrescu l-ai suspendat drastic, eu cred că tot așa trebuie să se facă și cu Istvan Kovacs. Chiar dacă este arbitrul nostru cel mai bine cotat.
Se relaxează sau or mai fi și acum jocuri de interese, nu știu. Deși eu refuz să cred că mai poate exista așa ceva în zilele noastre!”, a declarat Costel Orac pentru gsp.ro.
La scorul de 2-1 pentru Dinamo, Claudiu Petrila a adus egalarea, după un fault nesancţionat al lui Borza asupra lui Musi. Fostul arbitru Marius Avram a concluzionat că a fost fault în atac, iar golul trebuia anulat. Giuleştenii s-au impus cu 3-2, după ce Vulturar a marcat în minutul 85.
