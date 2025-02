Claudiu Petrila are planuri mari la Rapid, după ce a văzut victoria FCSB-ului cu PAOK: "Ar fi frumos să joc cu el" - Antena Sport

De asemenea, acesta a vorbit și despre prestația echipei sale și s-a arătat dezamăgit de faptul că giuleștenii au pierdut 2 puncte la Galați.

„Golul meu nu prea contează, plecăm doar cu un punct de aici. Am avut jocul în mână, trebuia să facem orice pentru a nu mai primi gol.

Am avut multe ratări, am reușit să marcăm. Am vorbit între noi, dacă marcăm să nu mai primim. În atac suntem foarte buni, dar din păcate a venit acel gol.

(n.r. Cum e Elvir Koljic?) Este un fotbalist foarte bun, sunt sigur că, pe viitor, va marca!

Stăm cu presiune, la fiecare meci sunt echipe care vor să fie în play-off. Mai avem 4 meciuri, trebuie să le câștigăm”, a spus Petrila.