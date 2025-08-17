Titularul FCSB-ului, cu gândul doar la victorie înaintea derby-ului cu Rapid: "Avem nevoie de puncte" - Antena Sport

Titularul FCSB-ului, Mihai Popescu, este cu gândul doar la victorie înaintea derby-ului cu Rapid, din etapa a şasea a Ligii 1. Fundaşul central a transmis că roş-albaştrii au nevoie de puncte, ţinând cont de startul modest de sezon.
FCSB o va înfrunta azi pe Rapid, de la ora 21:30. Partida de pe Arena Naţională va fi în format live text, pe AS.ro.
Titularul FCSB-ului, cu gândul doar la victorie înaintea derby-ului cu Rapid
Mihai Popescu a prefaţat confruntarea cu marea rivală a FCSB-ului şi a declarat că roş-albaştrilor le lipseşte moralul, după trei eşecuri consecutive suferite în campionat. Fundaşul a dat uitării eşecul din confruntarea cu Dinamo, scor 3-4.
“Derby-ul cu Dinamo era o oportunitate bună să ieșim din acel moment dificil, dar am făcut încă un pas greșit atunci, care nu a făcut decât să pună mai multe semne de întrebare.
Le mulțumim suporterilor că au fost alături de noi în Europa și ne-au susținut, chiar și la 0-2 (n.r. în meciul tur cu Drita) au cântat în continuare și datorită lor am putut să întoarcem rezultatul.
Meciul cu Rapid este un derby, anul trecut am reușit să câștigăm în Giulești. Sper să facem un meci bun, să câștigăm, avem nevoie de puncte în campionat și de moral”, a declarat Mihai Popescu.
Gabi Torje a dat verdictul înaintea derby-ului Rapid – FCSB
În opinia lui Gabi Torje, Rapid este favorită la câștigarea derby-ului. Fostul internațional și-a argumentat opinia și a transmis că FCSB a avut rezultate slabe în campionat, de la debutul noii stagiuni.
De asemenea, Gabi Torje a spus că Rapid s-ar putea lupta la titlu în situația în care o va învinge pe FCSB.