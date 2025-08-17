Titularul FCSB-ului, cu gândul doar la victorie înaintea derby-ului cu Rapid: "Avem nevoie de puncte" - Antena Sport

Titularul FCSB-ului, Mihai Popescu, este cu gândul doar la victorie înaintea derby-ului cu Rapid, din etapa a şasea a Ligii 1. Fundaşul central a transmis că roş-albaştrii au nevoie de puncte, ţinând cont de startul modest de sezon.

FCSB o va înfrunta azi pe Rapid, de la ora 21:30. Partida de pe Arena Naţională va fi în format live text, pe AS.ro.

Titularul FCSB-ului, cu gândul doar la victorie înaintea derby-ului cu Rapid

Mihai Popescu a prefaţat confruntarea cu marea rivală a FCSB-ului şi a declarat că roş-albaştrilor le lipseşte moralul, după trei eşecuri consecutive suferite în campionat. Fundaşul a dat uitării eşecul din confruntarea cu Dinamo, scor 3-4.

“Derby-ul cu Dinamo era o oportunitate bună să ieșim din acel moment dificil, dar am făcut încă un pas greșit atunci, care nu a făcut decât să pună mai multe semne de întrebare.

Le mulțumim suporterilor că au fost alături de noi în Europa și ne-au susținut, chiar și la 0-2 (n.r. în meciul tur cu Drita) au cântat în continuare și datorită lor am putut să întoarcem rezultatul.