"Băi, nu se poate așa ceva". Alex Dobre, făcut praf de un fost internațional după scandările anti-Dinamo - Antena Sport

Alex Dobre nu a scăpat de critici după ce a scandat alături de galeria Rapidului împotriva lui Dinamo. După ce inițial Andrei Nicolescu l-a “taxat” pe fotbalistul giuleștenilor, Ciprian Marica a avut și el un discurs dur la adresa jucătorului de 27 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul mare atacant de națională este de părere că situația lui Dobre ar trebui să fie analizată chiar de Comisia de Disciplină, astfel încât fotbalistul să fie sancționat. Marica a mai declarat că prin atitudinea sa, rapidistul nu oferă un exemplu către cei tineri și mai mult decât atât, că preluarea banderolei de căpitan l-a schimbat în mai rău.

Dobre, atacat dur de Ciprian Marica

La finalul partidei cu Farul din campionat, în care Rapid s-a impus cu 3-1 grație a două reușite ale lui Dobre, jucătorul a scandat trivialități la adresa lui Dinamo, următoarea lor adversară din campionat. Ciprian Marica nu a “gustat” deloc momentul și a fost scandalizat de cele întâmplate.

“Realitatea este așa. Domnilor, este inadmisibil ca un jucător, căpitan al unei echipe de fotbal din România, să aibă un astfel de comportament și o astfel de reacție!

Comisia de Disciplină ar fi trebuit să intervină și să se autosesizeze imediat, instant! Astfel de lucruri… Nu sunt bătrân, dar pe vremea mea nu exista așa ceva și nu îți permitea nimeni să faci așa ceva. Mi se pare o lipsă de fair-play și de respect, la cel mai înalt nivel, care nu poate fi trecută cu vederea.