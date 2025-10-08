Echipa care a oferit 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Fundașul naționalei, aproape de transferul carierei - Antena Sport

Spaniolii au dezvăluit care a fost echipa care a oferit suma de 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Fundașul naționalei a fost dorit în Premier League, de Wolverhampton, în perioada de mercato de vară, fiind aproape de transferul carierei.
Andrei Rațiu și-a prelungi însă contractul cu Rayo Vallecano, în ciuda ofertelor primite de spanioli pe numele său. Noua înțelegere a fundașului român va expira în 2028.
Wolverhampton a oferit 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu
Conform celor de la mundodeportivo.com, Wolverhampton l-a dorit pe Andrei Rațiu. Englezii ofereau suma de 18 milioane de euro în schimbul fundașului român, care este cotat la 12 milioane de euro.
În ciuda sumei considerabile, Rayo Vallecano a refuzat imediat oferta celor de la Wolverhampton. Și echipe din Spania și Germania l-au dorit pe fundașul român, însă spaniolii s-au opus plecării lui și i-au prelungit contractul.
Rayo voia să obțină suma de 25 de milioane de euro în schimbul lui Rațiu, atât cât este clauza sa de transfer. Wolverhampton nu s-a arătat dispusă să ofere cu șapte milioane de euro în plus.
„Așa cum era de așteptat, refuzul lui Rayo Vallecano a afectat prestațiile lui Rațiu, care au fost sub așteptări în startul acestui sezon.
Chiar și așa, antrenorul Inigo Perez și-a păstrat încrederea în Andrei și l-a titularizat în toate cele opt meciuri din acest sezon de LaLiga. A fost un jucător cheie în victoria cu Real Sociedad de duminică, de la el plecând acțiunea care a dus la unicul gol al meciului marcat de Pacho Espina”, au notat spaniolii menționați anterior.
Andrei Rațiu a bifat nouă meciuri la Rayo Vallecano, în acest sezon. Fundașul de 27 de ani a oferit și o pasă decisivă în meciul de campionat cu Real Sociedad.
