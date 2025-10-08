Echipa care a oferit 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Fundașul naționalei, aproape de transferul carierei - Antena Sport

Spaniolii au dezvăluit care a fost echipa care a oferit suma de 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Fundașul naționalei a fost dorit în Premier League, de Wolverhampton, în perioada de mercato de vară, fiind aproape de transferul carierei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Rațiu și-a prelungi însă contractul cu Rayo Vallecano, în ciuda ofertelor primite de spanioli pe numele său. Noua înțelegere a fundașului român va expira în 2028.

Wolverhampton a oferit 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu

Conform celor de la mundodeportivo.com, Wolverhampton l-a dorit pe Andrei Rațiu. Englezii ofereau suma de 18 milioane de euro în schimbul fundașului român, care este cotat la 12 milioane de euro.

În ciuda sumei considerabile, Rayo Vallecano a refuzat imediat oferta celor de la Wolverhampton. Și echipe din Spania și Germania l-au dorit pe fundașul român, însă spaniolii s-au opus plecării lui și i-au prelungit contractul.

Rayo voia să obțină suma de 25 de milioane de euro în schimbul lui Rațiu, atât cât este clauza sa de transfer. Wolverhampton nu s-a arătat dispusă să ofere cu șapte milioane de euro în plus.