Echipa care a oferit 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Fundașul naționalei, aproape de transferul carierei - Antena Sport

Publicat: 8 octombrie 2025, 20:56

Andrei Raţiu, în timpul unui meci la Rayo Vallecano / Profimedia

Spaniolii au dezvăluit care a fost echipa care a oferit suma de 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Fundașul naționalei a fost dorit în Premier League, de Wolverhampton, în perioada de mercato de vară, fiind aproape de transferul carierei. 

Andrei Rațiu și-a prelungi însă contractul cu Rayo Vallecano, în ciuda ofertelor primite de spanioli pe numele său. Noua înțelegere a fundașului român va expira în 2028. 

Wolverhampton a oferit 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu 

Conform celor de la mundodeportivo.com, Wolverhampton l-a dorit pe Andrei Rațiu. Englezii ofereau suma de 18 milioane de euro în schimbul fundașului român, care este cotat la 12 milioane de euro. 

În ciuda sumei considerabile, Rayo Vallecano a refuzat imediat oferta celor de la Wolverhampton. Și echipe din Spania și Germania l-au dorit pe fundașul român, însă spaniolii s-au opus plecării lui și i-au prelungit contractul. 

Rayo voia să obțină suma de 25 de milioane de euro în schimbul lui Rațiu, atât cât este clauza sa de transfer. Wolverhampton nu s-a arătat dispusă să ofere cu șapte milioane de euro în plus. 

„Așa cum era de așteptat, refuzul lui Rayo Vallecano a afectat prestațiile lui Rațiu, care au fost sub așteptări în startul acestui sezon. 

Chiar și așa, antrenorul Inigo Perez și-a păstrat încrederea în Andrei și l-a titularizat în toate cele opt meciuri din acest sezon de LaLiga. A fost un jucător cheie în victoria cu Real Sociedad de duminică, de la el plecând acțiunea care a dus la unicul gol al meciului marcat de Pacho Espina”, au notat spaniolii menționați anterior. 

Andrei Rațiu a bifat nouă meciuri la Rayo Vallecano, în acest sezon. Fundașul de 27 de ani a oferit și o pasă decisivă în meciul de campionat cu Real Sociedad. 

