Gigi Becali l-a „distrus” pe Costel Gâlcă: „Îi făceam schimbările din pușcărie”. Motivul pentru care nu o va mai antrena pe FCSB - Antena Sport

Gigi Becali l-a „distrus" pe Costel Gâlcă: „Îi făceam schimbările din pușcărie". Motivul pentru care nu o va mai antrena pe FCSB

Fotbal | Liga 1

Gigi Becali l-a „distrus” pe Costel Gâlcă: „Îi făceam schimbările din pușcărie”. Motivul pentru care nu o va mai antrena pe FCSB

Publicat: 8 octombrie 2025, 16:30

Gigi Becali l-a distrus” pe Costel Gâlcă: Îi făceam schimbările din pușcărie”. Motivul pentru care nu o va mai antrena pe FCSB

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali a avut un discurs dur și l-a făcut praf pe Costel Gâlcă, antrenorul rivalei Rapid. Patronul de la FCSB a dezvăluit că pe vremea când tehnicianul era pe banca echipei sale, dicta schimbările de după gratii.  

Costel Gâlcă a pregătit-o pe FCSB timp de un sezon, 2014-2015, reușind să cucerească „tripla”: campionat, Cupa României și Cupa Ligii. În perioada respectivă, Gigi Becali era la închisoare. 

Gigi Becali l-a „distrus” pe Costel Gâlcă 

Patronul campioanei a dezvăluit însă că tot el făcea echipa, chiar și din închisoare, iar Costel Gâlcă accepta fiecare schimbare impusă. Totuși, în duelul din ultima etapă a sezonului, cu Poli Iași, antrenorul i-a aprobat patronului roș-albaștrilor cele impuse, însă a decis, pe ultima sută de metri, să schimbe în echipa de start.  

Din acest motiv, Becali a transmis că Gâlcă nu o va mai antrena niciodată pe FCSB. Patronul campioanei s-a declarat nemulțumit de deciziile luate de antrenorul actual de la Rapid. 

„(n.r. S-a produs vreun scurtcircuit, să cereți ceva și să se facă altceva?) S-a produs. Și din pușcărie îi făceam schimbările (n.r. lui Gâlcă), iar în ultimul meci, cu Iași, am văzut pe teren alți doi jucători față de ce am vrut eu. Cu o oră înainte vorbisem cu el, a zis da, și pe urmă ce a zis, că era ultimul meci…. 

Trebuia să câștigăm, am făcut egal, noroc că Târgu Mureș a pierdut cu Galațiul. Era ultimul meci, eu așteptam să luăm campionatul și i-aș fi propus prelungirea. Numai că el a făcut o chestie de genul: «E ultimul meci, dă-l încolo pe Becali!». Numai că aia e ținută minte, de nu va mai lucra niciodată el (n.r. la FCSB). Nu va mai primi niciodată ordine! Că el le execută cel mai tare, din pușcărie le executa. 

Una era să spui: «Domnul Becali, e ultimul meci, vreau să câștig campionatul, nu vreau să fac ca dumneata». Iar alta e să zici: «Da, Gigi», și să faci altfel. Falsitatea omului mă deranjează”, a declarat Gigi Becali, conform prosport.ro. 

