Gigi Becali l-a „distrus” pe Costel Gâlcă: „Îi făceam schimbările din pușcărie”. Motivul pentru care nu o va mai antrena pe FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a avut un discurs dur și l-a făcut praf pe Costel Gâlcă, antrenorul rivalei Rapid. Patronul de la FCSB a dezvăluit că pe vremea când tehnicianul era pe banca echipei sale, dicta schimbările de după gratii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă a pregătit-o pe FCSB timp de un sezon, 2014-2015, reușind să cucerească „tripla”: campionat, Cupa României și Cupa Ligii. În perioada respectivă, Gigi Becali era la închisoare.

Gigi Becali l-a „distrus” pe Costel Gâlcă

Patronul campioanei a dezvăluit însă că tot el făcea echipa, chiar și din închisoare, iar Costel Gâlcă accepta fiecare schimbare impusă. Totuși, în duelul din ultima etapă a sezonului, cu Poli Iași, antrenorul i-a aprobat patronului roș-albaștrilor cele impuse, însă a decis, pe ultima sută de metri, să schimbe în echipa de start.

Din acest motiv, Becali a transmis că Gâlcă nu o va mai antrena niciodată pe FCSB. Patronul campioanei s-a declarat nemulțumit de deciziile luate de antrenorul actual de la Rapid.

„(n.r. S-a produs vreun scurtcircuit, să cereți ceva și să se facă altceva?) S-a produs. Și din pușcărie îi făceam schimbările (n.r. lui Gâlcă), iar în ultimul meci, cu Iași, am văzut pe teren alți doi jucători față de ce am vrut eu. Cu o oră înainte vorbisem cu el, a zis da, și pe urmă ce a zis, că era ultimul meci….