Andrei Nicolescu l-a taxat pe Victor Angelescu, după ce a fost atacat de acesta! "Săgeţi" către Rapid - Antena Sport

Victor Angelescu (41 de ani) l-a atacat pe Andrei Nicolescu (49 de ani), după ce preşedintele executiv al “câinilor” declara că a trimis o solicitare către Rapid pentru o reciprocitate la derby-urile dintre cele două echipe. Nicolescu spunea că i-a propus Rapidului să primească o peluză întreagă la derby-ul de duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30, cu condiţia ca Rapid să ofere acelaşi lucru la retur, iar partida să se dispute tot pe Arena Naţională.
Declaraţiile lui Nicolescu l-au enervat pe Angelescu. Acesta a negat că Rapid ar fi primit oficial solicitarea în urmă cu mai multe zile, transmiţând că aceasta a venit ieri pe adresa clubului. Totodată, l-a acuzat pe Nicolescu că încearcă să se pună într-o “poziţie şmecheră” în raport cu suporterii.
Andrei Nicolescu, “săgeţi” către Rapid după ce a fost atacat de Victor Angelescu: “Nu e problema mea dacă acolo în club nu discută între ei”
“Din punctul nostru de vedere, noi nu vrem să ne dăm mari, nu vrem să facem pe deștepții. Am vorbit cu Mihai Marian (n.r.: directorul executiv de la Rapid), i-am spus despre protocol, au trecut 4-5 zile, apoi am spus acest lucru. Nu o să mă feresc niciodată și nu e intenția mea să mă dau mare. Am discutat cu cei de la Rapid.
Nu aveam un feedback pentru acest acord principial, dacă acolo în club nu se discută între ei, atunci să mă ierte, dar nu e problema mea.
Data trecută am vorbit cu domnul Șucu și a spus să facem un gentlemen’s agreement, dar nu am vrut pentru ce au pățit suporterii noștri în anii trecuți. Acum am decis să facem un nou protocol. Hârtia e depusă, acum așteptăm să vedem răspunsul. Din discuția cu Mihai Marian, el mi-a spus că de principiu este da, dar trebuie să mai vorbească cu ceilalți din club. Acum am trimis oficial hârtia și așteptăm răspunsul”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.
Angelescu spunea că nu i s-a părut normal modul în care Andrei Nicolescu a pus problema acestui protocol. El transmitea că e de acord însă cu propunerea lui Nicolescu în privinţa derby-urilor dintre cele două echipe.
Victor Angelescu e în conflict de mulţi ani cu Andrei Nicolescu
Victor Angelescu şi Andrei Nicolescu au colaborat împreună la Rapid. Nicolescu a fost vicepreşedinte al clubului, până în momentul în care a fost adus Daniel Niculae. Faptul că s-a opus aducerii lui Niculae la Rapid l-a şi costat pe Nicolescu funcţia de vicepreşedinte al Rapidului.
Conflictul dintre cei doi a ajuns şi la tribunal. Deşi procesele dintre ei s-au terminat, Victor Angelescu a subliniat că nu se pune problema unei împăcări între el şi Nicolescu.
Acţionar majoritar al Rapidului în trecut, Victor Angelescu este în prezent acţionar minoritar şi preşedinte executiv al clubului. După ce a fost administrator special al lui Dinamo, Andrei Nicolescu a fost numit în funcţia de preşedinte executiv al “câinilor”, odată ce clubul din Ştefan cel Mare a ieşit din insolvenţă.
Dinamo – Rapid se va disputa duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. Este primul derby de după pauza generată de meciurile echipei naţionale. Partida crucială România – Austria va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.
- Gigi Becali l-a „distrus” pe Costel Gâlcă: „Îi făceam schimbările din pușcărie”. Motivul pentru care nu o va mai antrena pe FCSB
- Mihai Stoica a numit „cel mai talentat” jucător de la FCSB: „Nici magazionerii nu ar trece alt nume”
- “Băi, nu se poate așa ceva”. Alex Dobre, făcut praf de un fost internațional după scandările anti-Dinamo
- Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Denis Alibec, după ce l-a criticat dur pe atacant: “La greu să-l vedem”
- Sorin Cârţu, “săgeţi” către FCSB şi Dinamo: “Noi nu avem influenţa lor. Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi”