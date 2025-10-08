Andrei Nicolescu l-a taxat pe Victor Angelescu, după ce a fost atacat de acesta! "Săgeţi" către Rapid - Antena Sport

Victor Angelescu (41 de ani) l-a atacat pe Andrei Nicolescu (49 de ani), după ce preşedintele executiv al “câinilor” declara că a trimis o solicitare către Rapid pentru o reciprocitate la derby-urile dintre cele două echipe. Nicolescu spunea că i-a propus Rapidului să primească o peluză întreagă la derby-ul de duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30, cu condiţia ca Rapid să ofere acelaşi lucru la retur, iar partida să se dispute tot pe Arena Naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Declaraţiile lui Nicolescu l-au enervat pe Angelescu. Acesta a negat că Rapid ar fi primit oficial solicitarea în urmă cu mai multe zile, transmiţând că aceasta a venit ieri pe adresa clubului. Totodată, l-a acuzat pe Nicolescu că încearcă să se pună într-o “poziţie şmecheră” în raport cu suporterii.

Andrei Nicolescu, “săgeţi” către Rapid după ce a fost atacat de Victor Angelescu: “Nu e problema mea dacă acolo în club nu discută între ei”

“Din punctul nostru de vedere, noi nu vrem să ne dăm mari, nu vrem să facem pe deștepții. Am vorbit cu Mihai Marian (n.r.: directorul executiv de la Rapid), i-am spus despre protocol, au trecut 4-5 zile, apoi am spus acest lucru. Nu o să mă feresc niciodată și nu e intenția mea să mă dau mare. Am discutat cu cei de la Rapid.

Nu aveam un feedback pentru acest acord principial, dacă acolo în club nu se discută între ei, atunci să mă ierte, dar nu e problema mea.

Data trecută am vorbit cu domnul Șucu și a spus să facem un gentlemen’s agreement, dar nu am vrut pentru ce au pățit suporterii noștri în anii trecuți. Acum am decis să facem un nou protocol. Hârtia e depusă, acum așteptăm să vedem răspunsul. Din discuția cu Mihai Marian, el mi-a spus că de principiu este da, dar trebuie să mai vorbească cu ceilalți din club. Acum am trimis oficial hârtia și așteptăm răspunsul”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.