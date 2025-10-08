Luptătorul UFC Suman Mokhtarian a fost împușcat mortal! Avea numai 33 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Luptătorul UFC Suman Mokhtarian a fost împușcat mortal! Avea numai 33 de ani

Publicat: 8 octombrie 2025, 21:32

Suman Mokhtarian a decedat / X

Luptătorul UFC Suman Mokhtarian, în vârstă de 33 de ani, a fost împușcat mortal pe o stradă din vestul orașului australian Sydney, a anunţat Daily Telegraph.

Potrivit sursei citate, Mokhtarian a fost împușcat mortal la intersecţia străzilor Annaluke și Riverbrae, în Riverstone.

În ciuda eforturilor depuse de serviciile paramedice locale, Mokhtarian a murit după ce a fost împușcat în partea superioară a trunchiului. Mokhtarian ar fi fost victima intenționată a unui atac armat la sala de sport Australian Top Team din Wentworthville în februarie 2024. După ce a supraviețuit incidentului, un eveniment MMA planificat la care era implicat Mokhtarian a fost anulat în aprilie, după ce au apărut temeri privind o altă posibilă tentativă de a-l ucide.

După împușcătura fatală, comandantul zonei de poliție Riverstone, Jason Joyce, a declarat: „Credem că ar fi putut fi la plimbare, dar încă nu confirmăm acest lucru. Ai vrea să crezi că într-o zonă rezidențială ca aceasta oamenii ar putea hoinări pe străzi la acea oră din noapte și ar fi în siguranță, dar credem că este un atac țintit. Ar fi fost un lucru oribil de văzut și cu siguranță nu este ceva ce tolerăm în comunitate”.

Procurorul general federal Michelle Rowland a scris pe rețelele de socializare: „Gândurile mele sunt alături de cei dragi ai victimei și le mulțumesc sincer primilor respondenți care au intervenit la fața locului.

Comunitatea noastră din Riverstone este plină de familii tinere, iar acest tip de violență fără sens este tulburător și inacceptabil”.

Mokhtarian a luptat ultima dată într-un eveniment UFC în 2018, atunci când a fost bătut de Sodiq Yusuff în Adelaide. Apoi a fost învins de Seung Woo Choi în al doilea meci UFC, la evenimentul „UFC Fight Night: Edgar vs. The Korean Zombie” din Busan, Coreea de Sud.

În total, Mokhtarian deținea un record de opt victorii și două înfrângeri în 10 meciuri profesioniste.

1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: "Sunteţi un maimuţoi" 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: "Una singură mai e! Greu rău de tot" 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: "Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil"
