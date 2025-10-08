Vadim Rață vrea victoria în amicalul cu România: „Avem posibilitatea să ne spălăm păcatele” - Antena Sport

Vadim Raţă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi au ocazia în meciul amical cu România să îşi spele din păcate, făcând referire la înfrângerile din ultimele două meciuri, 1-11 cu Norvegia şi 0-4 cu Israel.
Duelul dintre România și Moldova se va disputa joi, de la ora 21:00. Duminică, naționala va înfrunta Austria, în preliminariile World Cupă, meciul urmând să fie în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 21:45.
Vadim Rață vrea victoria în amicalul cu România
“După două meciuri slabe şi total dezastruoase pentru noi avem posibilitatea în acest meci să ne spălăm puţin din păcate. Suntem datori faţă de suporterii noştri, iar mâine este prima şansă. Jucătorii din naţionala României au şi ei acelaşi gând ca şi noi, pentru că şi ei au avut două meciuri mai puţin reuşite.
Aşa că dacă mâine în tribună va fi meciul prieteniei, pe teren nu va fi aşa. Cu siguranţă avem şi noi o şansă mâine să câştigăm. Toate meciurile încep de la 0-0. Naţionala României era acum ceva timp la EURO şi toţi erau eroi, dar după un an lucrurile s-au schimbat şi jucătorii nu mai sunt priviţi ca nişte eroi, deşi majoritatea sunt aceiaşi. România e o echipă foarte bună, dar noi trebuie să ne urmărim scopul nostru, să ne îmbunătăţim jocul”, a spus mijlocaşul.
Pentru Raţă, care din 2019 joacă în fotbalul românesc, la Chindia Târgovişte, FC Voluntari, FCSB, U Cluj şi în prezent la FC Argeş, a menţionat că partida de joi este una specială pentru el.
“Primul meci cu România disputat la Chişinău (n.r. – înfrângerea cu 0-5 din 2022) nu a fost unul reuşit pentru noi. Dar sper mâine să ne iasă mai bine. Suntem datori faţă de fani, iar acest lucru trebuie să ne motiveze, să dăm mult mai mult pe teren. E ceva special pentru mine să joc aici, îmi place Arena Naţională, sper să îi revăd mâine şi pe jucătorii care evoluează în campionatul României, e un sentiment frumos. Sper să rămână la fel şi după meci”, a precizat el.
“Am încercat să găsesc şi eu o explicaţie după meciul cu Norvegia… cum aceeaşi echipă care în urmă cu doi ani putea să se califice la EURO dacă scotea un rezultat pozitiv cu Cehia acum a putut să facă un meci aşa de slab. Sigur, Norvegia are nişte jucători extraordinari, dar o explicaţie nu am găsit.
Pentru mine a fost poate cea mai neagră zi din fotbal… dar asta a fost, acum încercăm să schimbăm. Şi sper ca în viaţa mea să nu mai aibă loc un astfel de meci. Dar chiar şi din asemenea înfrângeri se poate învăţa ceva. E o lecţie pentru noi”, a adăugat Vadim Raţă.
