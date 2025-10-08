Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vadim Rață vrea victoria în amicalul cu România: „Avem posibilitatea să ne spălăm păcatele” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Vadim Rață vrea victoria în amicalul cu România: „Avem posibilitatea să ne spălăm păcatele”

Vadim Rață vrea victoria în amicalul cu România: „Avem posibilitatea să ne spălăm păcatele”

Publicat: 8 octombrie 2025, 19:46

Comentarii
Vadim Rață vrea victoria în amicalul cu România: Avem posibilitatea să ne spălăm păcatele”

Vadim Rață, înaintea unui meci al naționalei Moldovei/ Profimedia

Vadim Raţă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi au ocazia în meciul amical cu România să îşi spele din păcate, făcând referire la înfrângerile din ultimele două meciuri, 1-11 cu Norvegia şi 0-4 cu Israel. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre România și Moldova se va disputa joi, de la ora 21:00. Duminică, naționala va înfrunta Austria, în preliminariile World Cupă, meciul urmând să fie în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 21:45. 

Vadim Rață vrea victoria în amicalul cu România 

“După două meciuri slabe şi total dezastruoase pentru noi avem posibilitatea în acest meci să ne spălăm puţin din păcate. Suntem datori faţă de suporterii noştri, iar mâine este prima şansă. Jucătorii din naţionala României au şi ei acelaşi gând ca şi noi, pentru că şi ei au avut două meciuri mai puţin reuşite.  

Aşa că dacă mâine în tribună va fi meciul prieteniei, pe teren nu va fi aşa. Cu siguranţă avem şi noi o şansă mâine să câştigăm. Toate meciurile încep de la 0-0. Naţionala României era acum ceva timp la EURO şi toţi erau eroi, dar după un an lucrurile s-au schimbat şi jucătorii nu mai sunt priviţi ca nişte eroi, deşi majoritatea sunt aceiaşi. România e o echipă foarte bună, dar noi trebuie să ne urmărim scopul nostru, să ne îmbunătăţim jocul”, a spus mijlocaşul. 

Pentru Raţă, care din 2019 joacă în fotbalul românesc, la Chindia Târgovişte, FC Voluntari, FCSB, U Cluj şi în prezent la FC Argeş, a menţionat că partida de joi este una specială pentru el. 

Reclamă
Reclamă

“Primul meci cu România disputat la Chişinău (n.r. – înfrângerea cu 0-5 din 2022) nu a fost unul reuşit pentru noi. Dar sper mâine să ne iasă mai bine. Suntem datori faţă de fani, iar acest lucru trebuie să ne motiveze, să dăm mult mai mult pe teren. E ceva special pentru mine să joc aici, îmi place Arena Naţională, sper să îi revăd mâine şi pe jucătorii care evoluează în campionatul României, e un sentiment frumos. Sper să rămână la fel şi după meci”, a precizat el. 

“Am încercat să găsesc şi eu o explicaţie după meciul cu Norvegia… cum aceeaşi echipă care în urmă cu doi ani putea să se califice la EURO dacă scotea un rezultat pozitiv cu Cehia acum a putut să facă un meci aşa de slab. Sigur, Norvegia are nişte jucători extraordinari, dar o explicaţie nu am găsit.  

Pentru mine a fost poate cea mai neagră zi din fotbal… dar asta a fost, acum încercăm să schimbăm. Şi sper ca în viaţa mea să nu mai aibă loc un astfel de meci. Dar chiar şi din asemenea înfrângeri se poate învăţa ceva. E o lecţie pentru noi”, a adăugat Vadim Raţă. 

Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euroMaşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Observator
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Fanatik.ro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
20:35
Andrei Nicolescu l-a taxat pe Victor Angelescu, după ce a fost atacat de acesta! “Săgeţi” către Rapid
20:34
Preparatorul fizic implicat în scandalul de dopaj al lui Jannik Sinner, gata să revină. Decizia controversată luată de ITIA
20:23
VideoJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş, în lacrimi la Asia Express! Ce l-a emoţionat atât de tare
19:22
Un titular al Austriei, probleme înaintea meciului cu România. Anunțul lui Ralf Rangnick
19:02
După Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian a fost eliminată şi ea de la Wuhan! Românca, învinsă de Rybakina
18:53
Selecţionerul Moldovei a stârnit amuzamentul la conferinţă! L-ar vrea ca jucător pe Hagi: “Nu Ianis, Gică”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”