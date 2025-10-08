Neymar a ratat revenirea la o campioană din Top 5. Mutarea, oprită pentru a nu strica vestiarul - Antena Sport

Închide meniul
Neymar a ratat revenirea la o campioană din Top 5. Mutarea, oprită pentru a nu strica vestiarul

Publicat: 8 octombrie 2025, 15:46

Neymar, în timpul unui meci

Neymar ar fi putut să revină pe terenurile europene. Potrivit Gazzetta dello Sport, brazilianul a fost subiectul unor lungi discuţii la Napoli, unde preşedintele Aurelio De Laurentiis, directorul sportiv Giovanni Manna şi antrenorul Antonio Conte au analizat serios posibilitatea de a-l aduce în Italia.

Ideea ar fi apărut în ianuarie şi ar fi rămas în mintea celor trei oficiali de la Napoli până în mai. În cele din urmă, ar fi fost abandonată pentru a evita alimentarea “problemelor de echilibru” în cadrul echipei.

Neymar a fost aproape de Napoli

Neymar (33 de ani) s-a întors la Santos la sfârşitul lunii ianuarie, după rezilierea contractului său cu Al-Hilal. După mai multe meciuri disputate cu clubul său de origine, s-a accidentat la coapsă şi nu va mai juca până în noiembrie.

Napoli a mizat pe un alt veteran, recrutându-l pe Kevin De Bruyne (34 de ani), care s-a dovedit deja preţios în acest sezon, potrivit news.ro.

1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 5 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil” 6 Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC
