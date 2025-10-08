Mihai Stoica a numit „cel mai talentat” jucător de la FCSB: „Nici magazionerii nu ar trece alt nume” - Antena Sport

Mihai Stoica a numit „cel mai talentat” jucător de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei s-a declarat convins de faptul că Octavian Popescu este cel mai talentat, mărturisind că toți cei din club au această părere despre tânărul jucător al roș-albaștrilor.

Octavian Popescu (22 de ani) a evoluat în puține partide în acest sezon, el fiind titular în eșecul suferit de FCSB cu Young Boys, scor 0-2, din grupa de Europa League.

Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Octavian Popescu. Oficialul campioanei a transmis că problema din jocul mijlocașului a apărut din cauza „celebrității”, dat fiind faptul că el traversa o formă de vis încă de la 18 ani.

„Dacă tu mergi acum în vestiarul nostru și le dai un formular să îl completeze și jucătorilor, și antrenorilor și magazionerilor și medicului și maseurului, poate chiar și la bucătărie, cu o singură întrebare: Cine este cel mai talentat jucător de la FCSB?

Sunt sigur că, niciun fotbalist, poate doar el să pună pe altul, nu ar trece alt nume. Un băiat tânăr, care la 17-18 ani era fenomenal. A început, probabil, să suporte mai greu celebritatea”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.