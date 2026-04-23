Clubul de tradiție din Liga 1, îngropat în datorii! Peste 9 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 23 aprilie 2026, 17:23

Cadru din Rapid - Petrolul / Sportpictures

Petrolul Ploiești are mari probleme financiare, pe lângă faptul că gruparea antrenată de Mehmet Topal se chinuie să supraviețuiască pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Găzarii” au adunat datorii de peste nouă milioane de euro, iar mare parte dintre acestea sunt către Statul Român. Clubul este aproape de a ajunge în colaps financiar.

Petrolul, datorii uriașe! Clubul riscă să intre în colaps financiar

Finalul acesta de sezon este unul dificil pentru clubul Petrolul, care pe lângă emoțiile privind menținerea în prima ligă, are și grave probleme financiare.

Potrivit golazo.ro, datele pentru 2025 sunt departe de a fi încurajatoare. Clubul a încheiat anul cu pierderi de 2,6 milioane de euro și datorii totale de 9,3 milioane de euro.

Aproximativ patru milioane de euro sunt obligații către ANAF, în creștere cu aproape 50% față de finalul lui 2024. 237.000 de euro este suma cu care președintele Claudiu Tudor a împrumutat Petrolul în anul 2025, creanța totală fiind de peste 350.000 de euro.

Mihai Răzvan Mateescu, fostul finanțator al „găzarilor”, are și acum de recuperat aproximativ un milion de euro. Petrolul Ploiești a avut venituri de aproximativ 5 milioane de euro în 2025, dar salariile au crescut la 5,7 milioane de euro.

