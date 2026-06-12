Sorana Cîrstea, OUT în optimile Queen’s Club! Românca, învinsă de Emma Răducanu

Sorana Cîrstea s-a oprit vineri în optimile de finală ale turneului londonez Queen’s Club, după ce a cedat în două seturi în fața britanicei Emma Rădcanu.

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Deși părea să fie în formă pe iarbă, cea mai bine clasată jucătoare a României a fost învinsă în cele din urmă, ceea ce arată că are multe de îmbunătățit înainte de Wimbledon.

Sorana Cîrstea, învinsă de Emma Răducanu la Queen’s Club

Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile turneului de iarbă Queen’s Club, după ce a fost învinsă vineri de Emma Răducanu, ocupanta locului 42 mondial.

Sportiva britanică s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 27 de minute. $28,245 este suma cu care se va alege Sorana pentru parcursul de la acest turneu.