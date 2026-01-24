Coelho, după 2-0 cu Botoşani: "Scorul este unul corect!" Ce i-a spus centralului de i-a dat "galben" - Antena Sport

Filipe Coelho a revenit cu Universitatea Craiova pe primul loc în Liga 1, după ce a trecut cu 2-0 de FC Botoşani.
Tehnicianul spune că victoria a venit după o schimbare tactică. “Sunt importante punctele. Astăzi sunt trei puncte, chiar dacă prima repriză nu a fost aşa de bună. Jucătorii au înţeles ce aveam de făcut în repriza a doua. Scorul este unul corect. Avem sisteme de joc în fucnţie de adversar, iar în a doua echipă am încercat altă soluţie. Şi a fost una bună. În prima repriză am suferit un pic”, a declarat Coelho la Digi Sport.
Filipe Coelho a făcut şi un gest frumos faţă de angajaţii clubului, dar şi către fani, cărora le-a mulţumit.
“Suporterii au fost alături de noi, a fost frig. Le mulţumesc că au fost alături de noi. Trebuie să mulţumim, pentru că avem mulţi oameni care nu se văd care ajută. Muncesc din greu ca acest teren să ofere condiţii bune”, a spus antrenorul.
El a explicat şi ce a discutat cu centralul Marcel Bîrsan, în momentul în care a primit cartonaş galben. “Doar l-am întrebat de ce a oprit jocul la Baiaram şi am primit acel galben. Nu am spus nimic rău în opinia mea”.
Legat de situaţia medicală a lui Baiaram, care a părăsit terenul accidentat, Filipe Coelho a declarat: “Nu am verificat situaţia lui Baiaram. Nu am veşti, mâine ştiu”.
Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia FC Botoşani, în etapa a 23-a din Liga 1. Echipa lui Coleho a urcat pe primul loc al clasamentului. În Bănie, moldovenii au tras un semnal de alarmă pentru trupa lui Coelho în minutul 42, când Mailat a lovit bara, pe contraatac. Craiovenii au reuşit să deschidă scorul după mai bine de o oră de joc în minutul 65, prin Cicâldău, iar Etim a stabilit rezultatul final în minutul 82.
Craiova s-a impus cu 2-0 şi a urcat pe primul loc, cu 46 de puncte, urmată de Dinamo, care are 44 de puncte. FC Botoşani este pe locul al cincilea, cu 38 de puncte.
