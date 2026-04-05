Dan Nistor a desființat jucătorii Rapidului: “Îşi bat joc de club”. Mesaj pentru Mircea Lucescu

Universitatea Cluj visează cu ochii deschiși la titlu, după succesul fabulos obținut în etapa a treia de play-off pe stadionul Giulești. Dubla lui Mendy a adus victoria pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Schimbat înainte de pauză după ce un coechipier s-a accidentat, Dan Nistor a tras concluziile după fluierul final și a avut un mesaj și pentru jucătorii Rapidului.

Dan Nistor, „palmă” pentru jucătorii Rapidului

Universitatea Cluj s-a instalat la trei puncte de locul al doilea, ocupat de Universitatea Craiova, în urma succesului obținut pe terenul celor de la Rapid București.

Nervos după ce a fost schimbat de Cristiano Bergodi, Dan Nistor i-a luat la rost pe jucătorii Rapidului, însă a avut un mesaj și pentru Mircea Lucescu.

„Ne bucurăm mult pentru aceste 3 puncte, erau importante. Am câștigat din nou aici, avem o serie de 9 victorii consecutive. Avem 3/3 în play-off, suntem pe drumul cel bun. Se mai întâmplă și astfel de meciuri, am intrat mai relaxați probabil, dar ne bucurăm că ne-am revenit după pauză și că am câștigat.