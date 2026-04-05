Daniel Işvanca Publicat: 5 aprilie 2026, 22:56

Dan Nistor a desființat jucătorii Rapidului: Îşi bat joc de club. Mesaj pentru Mircea Lucescu

Dan Nistor / Sportpictures

Universitatea Cluj visează cu ochii deschiși la titlu, după succesul fabulos obținut în etapa a treia de play-off pe stadionul Giulești. Dubla lui Mendy a adus victoria pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi.

Schimbat înainte de pauză după ce un coechipier s-a accidentat, Dan Nistor a tras concluziile după fluierul final și a avut un mesaj și pentru jucătorii Rapidului.

Dan Nistor, „palmă” pentru jucătorii Rapidului

Universitatea Cluj s-a instalat la trei puncte de locul al doilea, ocupat de Universitatea Craiova, în urma succesului obținut pe terenul celor de la Rapid București.

Nervos după ce a fost schimbat de Cristiano Bergodi, Dan Nistor i-a luat la rost pe jucătorii Rapidului, însă a avut un mesaj și pentru Mircea Lucescu.

„Ne bucurăm mult pentru aceste 3 puncte, erau importante. Am câștigat din nou aici, avem o serie de 9 victorii consecutive. Avem 3/3 în play-off, suntem pe drumul cel bun. Se mai întâmplă și astfel de meciuri, am intrat mai relaxați probabil, dar ne bucurăm că ne-am revenit după pauză și că am câștigat. 

Nu aș vrea să fiu răutăcios, nu știu povestea aici, la ce salarii au, mi se pare că unii jucători își bat joc de club. Superficiali, așa. Pe noi ne-a ajutat chestia asta. E problema lor. (n. r. despre schimbare) Nu avem ce să facem, nu putem să ne împotrivim regulilor, nu mi-a picat bine, nu am 20 de ani, trebuie să respect decizia antrenorului. Vom vedea ce se întâmplă pe viitor, e normal să fiu supărat, orice jucător făcea acest lucru la vârsta mea. 

Nu a avut timp să-mi explice, probabil vom avea o discuție săptămâna aceasta. Mi-a trecut supărarea pentru că am câștigat, sper ca Alin să nu aibă nimic grav. (n. r. despre Lucescu) Sincer, chiar ne uitam pe ziare azi. Nu avem detalii importante, sperăm să se facă bine, am auzit că este destul de grav, să ne rugăm pentru dânsul, cel mai mare antrenor al României. Poate și haterii l-au supărat, din cauza aceasta probabil a ajuns pe patul de spital”, a declarat Dan Nistor, potrivit digisport.ro.

